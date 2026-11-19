Un operaio assunto in un azienda ed un infortunio sul lavoro da qui si è aperto un caso molto chiaccherato di recente non tanto per l’episodio ma per la sua conclusione, considerata dal diretto interessato come non legittima. In realtà analizzandolo nel dettaglio, quanto accaduto non è nulla di sbagliato è solo la perfetta rappresentazione di come avvengono i rapporti di lavoro nel 2026.

Operaio licenziato via Whatsapp, la sua storia e la mansione raggiunta

Un operaio di origine marocchina lavora in un cantiere navale di La Spezia, nella primavera del 2025 ottiene il contratto a tempo indeterminato, una svolta positiva per la sua vita, ma da lì a poco le cosa sarebbero cambiate.

Durante un lavoro all’interno di un cantiere navale situato a Marina di Carrara, l’uomo si infortuna sul lavoro, un taglio alla mano destra, che dopo analisi medica e cure al pronto soccorso gli comporta un’ inabilità lavorativa pari al 4%.

Dopo 85 giorni di assenza dal lavoro torna e chiede di essere ricollocato in una nuova mansione ma riceve un trattamento inaspettato dal proprio datore di lavoro.

Operaio licenziato via Whatsapp, l’appello al giudice del lavoratore

Il datore di lavoro a Marzo 2026 gli comunica tramite un messaggio su Whatsapp del suo licenziamento, l’uomo lo legge, a certificarlo le due spunte blu.

Lui non ci sta e si appella al giudice chiedendo il reintegro in azienda perché, secondo lui, il metodo adottato non è corretto.

Come riporta Today.it, tramite il giornale locale La Nazione, l’appello dà ragione al datore di lavoro. Il messaggio su Whatsapp corrisponde alla forma scritta per i contratti di lavoro, a corredo del testo, scritto nella lingua del lavoratore e recitante “Ti ho inviato il licenziamento con causale”, una copia del documento di Unilav che le aziende utilizzano per comunicare la cessazione dei contratti di lavoro alle agenzie. La causale citata recitava “per giustificato motivo soggettivo”.

L’uomo infatti dopo averlo letto ha risposto al datore di lavoro, quindi ne era pienamente consapevole. Per questo motivo il giudice lo ha considerato valido poiché è stato comunicato nei modi previsti dalla legge.