Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, ha testimoniato e per Sempio potrebbero esserci ulteriori e pesanti conseguenze.

Il caso di Garlasco si arricchisce di nuove rivelazioni importanti per comprendere la posizione di Andrea Sempio, ora indagato come possibile autore dell’omicidio della sorella del suo amico Marco, Chiara Poggi. A proposito di quel periodo è intervenuto un amico della “comitiva” che ha spiegato cosa avesse fatto nei giorni antecedenti all’omicidio, scagionando di fatto una persona.

Caso Garlasco, Andrea Sempio attende l’udienza preliminare

Per il momento le acque sembrano, ma non sono, quiete dato che tutto l’interesse, mediatico e non solo è rivolto all’udienza preliminare in programma il prossimo 15 febbraio 2027.

Le posizioni sono chiare, la difesa di Alberto Stasi punta ad una revisione definitiva, l’obiettivo è infatti scagionare Alberto dall’accusa di omicidio facendolo di fatto tornare ad avere una vita da innocente fuori dal carcere.

Dall’altra parte è pronta a puntare tutto contro Andrea Sempio, secondo il legali dell’ex fidanzato di Chiara, principale responsabile dell’omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

Andrea Sempio, parla l’amico della comitiva, svelando un retroscena inedito

In occasione della puntata del nuovo programma Mediaset, “Le Verità Nascoste” condotto da Milo Infante è stata fatta ascoltare una registrazione relativa ad un interrogatorio di un amico della compagnia di cui facevano parte Marco Poggi ed Andrea Sempio.

La persona in questione è – come riporta LiberoQuotidiano – Alessandro Biasibetti, amico d’infanzia di Marco Poggi. L’uomo in un interrogatorio del 2025 conferma una versione importante, dice infatti che tutti nella comitiva lo sapevano, da Freddy a Capra, passando per Andrea Sempio.

Sapevano che sia lui che Marco Poggi non sarebbero stati a Garlasco nella settimana dell’omicidio, i due infatti sarebbero andati in Trentino a passare una settimana in montagna.

Di conseguenza questa rivelazione conferma l’alibi di Marco Poggi, Biasibetti ha poi raccontato ai Carabinieri come si svolgevano le serate della comitiva all’interno di casa Poggi.