Il primo appuntamento di un tour che tocca quattro piccoli club ha portato i Pinguini Tattici Nucleari al Monk di Roma. Sono gli stessi locali che li accolsero quando la band, nata nel bergamasco, era ancora agli inizi, circa dieci anni fa. Il concerto anticipa l’uscita di Replay, il nuovo album fissato per il 4 dicembre.

Un live nei club prima della corsa agli stadi

Il gruppo ha scelto di tornare in dimensioni ridotte, una scelta che molti artisti arrivati a un pubblico da stadio non fanno più. Il concerto romano è stato un sold out con una platea vicina al palco. Sul palco la band si è scambiata battute, ha accolto le richieste del pubblico su brani meno noti del repertorio e ha raccontato aneddoti, tra cui un’imitazione di Zanotti di Amadeus che li invitava al Festival di Sanremo.

Prima di questo ritorno c’è stato un percorso diverso: il Festival di Sanremo, il tour nei palazzetti, poi i grandi stadi. Al Forum di Assago i biglietti erano già esauriti prima della partecipazione alla kermesse. Il pubblico ha risposto in modo ampio e, in poche ore, le date negli stadi sono passate da due a otto, in sei città.

Ringo Starr e le canzoni che restano

Nel live romano la band ha alternato i pezzi più noti, come Bergamo, Dentista Croazia, Tetris, Islanda e Pastello bianco, a brani meno frequentati come Le Gentil e Cancelleria. Anche 94, che apre il nuovo disco, è stato eseguito dal vivo per la prima volta senza che il pubblico apparisse spaesato. Ringo Starr, il brano presentato a Sanremo, resta al centro del rapporto con il pubblico.

Zanotti ha annunciato che il prossimo lavoro parlerà di passato, presente e futuro. Le date del tour nei club sono Roma, Bologna, Torino e Milano, con esaurimento dei biglietti in tutte le città.