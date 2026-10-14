Jasmine Paolini supera Bejlek e Bartunkova, conquista gli ottavi a Wuhan e sogna il prossimo round.

Il WTA 1000 di Wuhan si è trasformato nell’arena in cui la toscana Jasmine Paolini ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di rispondere alle pressioni del grande palcoscenico. Dopo aver aperto la sua avventura nel torneo con una vittoria netta contro la ceca Sara Bejlek la numero 15 del seeding ha affrontato la sfida più impegnativa contro Nikola Bartunkova conquistando gli ottavi di finale in due set.

Secondo turno: Paolini batte Sara Bejlek 6-3, 6-4

Il match contro Sara Bejlek ha dato alla toscana un primo assaggio di quello che sarebbe stato il suo percorso a Wuhan. Il primo set è partito con Paolini dominante: ha strappato il break al secondo game grazie a un doppio fallo avversario e, pur non consolidandolo in due occasioni, è riuscita a tenere il vantaggio fino al 6-3.

Il secondo set ha richiesto più resistenza; dopo aver perso un break iniziale, Paolini ha reagito con tre giochi consecutivi, ha recuperato il servizio a 4-3 e ha chiuso il set al 6-4, aggiudicandosi così il passaggio al turno successivo.

Ottavi di finale: la vittoria su Nikola Bartunkova (7-6, 6-3)

Nel confronto contro la giovane ceca Nikola Bartunkova la classifica 29 del ranking Paolini si è trovata subito sotto di due break (2-5).

La sua reazione è stata subito evidente: ha ridotto lo svantaggio, ha forzato il tie-break e, con la sua esperienza, lo ha chiuso 7-5. Il secondo set ha visto la toscana alzare il livello, sfruttando subito il break di apertura e difendendo otto opportunità di break avversarie, per chiudere in meno di due ore di gioco con un netto 6-3.

Analisi tecnica del match

Il punto chiave è stata la capacità di Paolini di gestire i momenti di pressione. Nel primo set, la sua risposta al break di Bartunkova è avvenuta con un diritto incisivo che ha imposto il ritmo, mentre il suo servizio ha permesso di mantenere la pressione sul ritorno avversario. Nel secondo set, la precisione al volo e la capacità di bloccare i break di Bartunkova (8 su 10 salvati) hanno dimostrato una maturità tattica rara a questo livello.

Doppio con Sara Errani: una rimonta spettacolare

Oltre al singolare, Paolini ha continuato a brillare in campo di doppio accoppiandosi con Sara Errani. Le due italiane hanno superato la coppia Mihalikova/Nicholls (4-6, 6-2, 10-5) e hanno raggiunto i quarti di finale, un risultato fondamentale per mantenere alta la Race WTA nella specialità. Il prossimo avversario sarà la seconda coppia di seeding, Danilina/Zhang, renderà la sfida ancora più avvincente.

Prospettive future: il prossimo ostacolo contro Sonay Kartal

Con la conquista degli ottavi, Paolini si troverà ad affrontare la britannica Sonay Kartal attualmente 170ª al mondo ma in lizza con un ranking protetto grazie a una brillante stagione 2025 (44ª). Kartal ha dimostrato forma eccellente, superando la svizzera Belinda Bencic (n.12). La partita promette di essere un duello di esperienza contro una giovane talentuosa, con Paolini favorita ma consapevole della necessità di non sottovalutare l’avversaria.

Il percorso di Jasmine Paolini a Wuhan conferma la sua crescita continua nel circuito femminile. Dal passare dal 33° posto nel ranking al 15° seeding, la toscana ha dimostrato capacità di rispondere a momenti di difficoltà, di gestire il gioco mentale nei tie-break e di mantenere la costanza nel doppio. Se continuerà su questa scia, il suo prossimo obiettivo sarà quello di superare Kartal e puntare alle semifinali, un traguardo che la avvicinerebbe ulteriormente alla top-10 mondiale.