A Bruxelles si attende con preoccupazione il risultato delle elezioni spagnole. Il voto del 29 novembre è il primo passo di un anno elettorale decisivo per l’Unione europea, e i riflettori sono puntati su Pedro Sanchez, il primo ministro uscente del Partito socialista. Secondo le notizie riportate, Sanchez non parte favorito e gli ultimi sondaggi alimentano timori nei corridoi delle istituzioni europee.

Il rischio per il gruppo socialista e per la maggioranza Ursula

Il timore più diffuso è che una sconfitta di Sanchez indebolisca la famiglia socialista e spinga il gruppo S&D a passare all’opposizione della coalizione che sostiene la Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Una mossa del genere cambierebbe gli equilibri attuali dell’Unione, dove finora la difficile convergenza tra i partiti europeisti ha garantito una certa stabilità.

Una sconfitta di Sanchez avrebbe effetti a cominciare dal Consiglio europeo. Lì la rappresentanza socialista si ridurrebbe a due capi di governo, il maltese Robert Abela e la danese Mette Frederiksen, che sono in contrasto con lo stesso premier spagnolo sul tema dei migranti. Negli anni Sanchez ha spesso fatto da contrappeso alla larga maggioranza di leader di centrodestra nel Consiglio.

Con la svedese Magdalena Andersson lontana dalla prospettiva di formare un governo, i socialisti non avrebbero altri punti di riferimento di peso.

Le elezioni del 2027 e le tensioni nel Parlamento europeo

Tra le sette capitali europee che vanno al voto nel 2027 ci sono Parigi, Varsavia e Roma. In Italia i socialisti guardano con speranza alla possibilità di tornare al governo sotto la guida di Elly Schlein.

Le tensioni, però, potrebbero crescere proprio durante questa stagione elettorale. Nelle recenti sessioni plenarie di Strasburgo, dopo il fallimento delle trattative con S&D, i Popolari hanno votato di nuovo con le destre su temi ambientali. Il voto ha rotto la maggioranza Ursula e ha interrotto le trattative per un ‘patto di coalizione’ con il rinnovo delle cariche di metà mandato.

Il cosiddetto midterm, previsto per gennaio, sarà il vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Le discussioni sul ‘coalition deal’, al momento sospese, mostreranno la posizione dei socialisti. Se si raggiungerà un accordo in sede di Consiglio, arriverà poi in Parlamento il bilancio dell’Unione, un altro test per l’alleanza informale tra Popolari, socialisti e liberali. Restano a rischio i temi ambientali e migratori, dove il Ppe è spesso vicino alle destre, e si aggiunge il dossier casa.

I socialisti sono in allerta. In caso di sconfitta di Sanchez, l’unico vertice di partito rimasto sarebbe il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, chiamato a cercare un equilibrio.