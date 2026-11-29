(Adnkronos) - Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la nona puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 28 novembre, su Rai1. La coppia, protagonista di uno scontro acceso con Guillermo Mariotto e Francesca Fialdini, ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria...

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Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la nona puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 28 novembre, su Rai1. La coppia, protagonista di uno scontro acceso con Guillermo Mariotto e Francesca Fialdini, ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata, dedicata alla prima semifinale.

Al secondo posto della classifica generale Monica Guerritore e Luca Urso. Terza piazza per Alessandro Matri e Giada Lini.

I voti della giuria si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Alessandro Matri e Giada Lini.

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio tre coppie: quella formata da Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Manuela Moreno e Carlo Aloia. Ha vinto lo spareggio Alberto Ravagnani con il 50% dei voti. A lasciare la gara di ballo sono stati Manuela Moreno e Andy Diaz, che hanno ottenuto rispettivamente il 18% e il 32% dei voti.

Per i due concorrenti Sara Di Vaira non ha voluto utilizzare la wild card: la ballerina preferisce aspettare la prossima settimana quando si disputerà la prima semifinale e quando andrà in scena il ripescaggio, a cui dovrebbe partecipare anche Ornella Muti – in coppia con Pasquale La Rocca – dopo lo stop forzato per i postumi di una bronchite.

Le prime coppie che accedono direttamente alla prima parte di semifinale sono: Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti; Alessandro Matri e Giada Lini; Monica Guerritore e Luca Urso; Anna Safroncik e Leonardo Lini. E dopo lo spareggio si aggiunge la coppia di Alberto Ravagnani e Erika Martinelli.

La classifica (prima dei voti social)

1. Monica Guerritore e Luca Urso – 70 punti

2. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 69 punti

3. Alessandro Matri e Giada Lini – 68 punti

4. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 64 punti

5. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 59 punti

6. Anna Safroncik e Edoardo Lini – 58 punti

7. Manuela Moreno e Carlo Aloia – 42 punti

8. Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 41 punti.

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