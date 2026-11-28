Gianni De Gennaro, le telecamere avrebbero ripreso l'ultima carezza ai suoi cani prima della morte. L'autopsia ha confermato il suicidio.

Un gesto semplice e carico di significato sarebbe stato uno degli ultimi compiuti da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita: una carezza ai suoi cani, poco prima di entrare nella dépendance della tenuta di Fonteblanda, dove è stato trovato senza vita. A raccontare il dettaglio è Il Messaggero, che riferisce di alcune immagini del sistema di videosorveglianza della proprietà, visionate recentemente dagli investigatori.

Intanto, proseguono gli accertamenti sulla morte dell’ex capo della Polizia. L’autopsia, eseguita all’ospedale Careggi di Firenze e durata circa dieci ore, ha confermato il suicidio. Gli esami preliminari non avrebbero rilevato segni di violenza o elementi riconducibili al coinvolgimento di altre persone. Resta comunque aperto il fascicolo della Procura di Grosseto per istigazione al suicidio a carico di ignoti.

Gianni De Gennaro, l’autopsia conferma il suicidio: le ultime immagini prima della morte

L’esame autoptico sul corpo di Gianni De Gennaro si è svolto presso l’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze. Le operazioni, durate circa dieci ore, hanno permesso di confermare la finestra temporale del decesso, che sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

Secondo gli accertamenti, l’ex capo della Polizia sarebbe morto a causa di un colpo alla tempia esploso con la propria pistola, una Ruger 380, impugnata con la mano destra. Alle verifiche hanno partecipato i medici legali incaricati dalla Procura di Grosseto, le dottoresse Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, insieme al consulente della famiglia Marco Di Paolo, agli uomini della Scientifica e ai carabinieri del Ris.

Gli esami preliminari avrebbero escluso segni di violenza o lesioni riconducibili a terze persone. Nonostante la conferma del suicidio, la Procura mantiene aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. I carabinieri del Nucleo investigativo stanno raccogliendo le testimonianze di familiari e conoscenti, a partire dal custode della tenuta, che per primo ha trovato il corpo.

Restano inoltre sotto sequestro la pistola, i dispositivi informatici e le lettere lasciate da De Gennaro. Tra i supporti acquisiti dagli investigatori c’è anche un hard disk indirizzato alla Procura di Caltanissetta.

Proprio le immagini delle telecamere di sorveglianza, secondo quanto riferito dal Messaggero, avrebbero permesso di ricostruire un particolare degli ultimi istanti di vita dell’ex prefetto. Prima di entrare nella dépendance, De Gennaro si sarebbe fermato ad accarezzare i suoi cani.

Nelle lettere lasciate prima della morte, in parte già diffuse dalla stampa nonostante il sequestro formale, l’ex capo della Polizia aveva rivendicato la propria lealtà e onestà nel servizio allo Stato. Aveva inoltre chiesto scusa per eventuali errori commessi nell’adempimento del dovere e rivolto critiche a chi lo aveva recentemente indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via d’Amelio.

Funerali di Gianni De Gennaro a Roma: Mattarella presente, gli esponenti politici attesi

Dopo la conclusione dell’autopsia, intorno alle 19, il feretro ha lasciato Firenze per raggiungere Roma, scortato dalla Polizia Stradale. La camera ardente sarà allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca, dalle 9 alle 17 di oggi.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Tra le presenze confermate c’è quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è ancora stata confermata, anche per la concomitanza con l’incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Resta in dubbio anche la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, che avrebbe impegni a Milano. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha invece delegato il vicepresidente Giorgio Mulè.

Saranno presenti diversi esponenti del governo: i ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, quest’ultimo accompagnato dal capo della Polizia Vittorio Pisani, oltre ad Alfredo Mantovano, alla presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo e al vicepremier Antonio Tajani. Quest’ultimo risulterebbe, al momento, l’unico leader di partito del centrodestra ad aver confermato la partecipazione.

Non saranno invece presenti Matteo Salvini e Roberto Vannacci, entrambi a Bruxelles, né Maurizio Lupi, che si trova fuori Roma. Per quanto riguarda l’opposizione, ha confermato la propria presenza Carlo Calenda, leader di Azione. Matteo Renzi, attualmente all’estero, sarà rappresentato dalle capigruppo Maria Elena Boschi e Raffaella Paita.

Assenti anche i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, mentre restano da chiarire le presenze di Elly Schlein e Giuseppe Conte. La partecipazione della segretaria del Partito Democratico sarebbe considerata improbabile dal suo stesso partito. Conte, invece, è stato citato direttamente nella lettera di addio di De Gennaro in relazione alla nomina alla Banca Popolare di Bari.