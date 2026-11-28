Sabato 28 novembre un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la costa meridionale della California, a pochi chilometri da Los Angeles. La scossa è stata registrata alle 9.30 ora locale, corrispondenti alle 18.30 in Italia. Al momento non risultano feriti né danni rilevanti agli edifici.

Alcuni vetri dell’aeroporto di Los Angeles sono andati in frantumi.

Le autorità locali hanno invitato i residenti a prepararsi a possibili scosse di assestamento.

Epicentro nell’Oceano Pacifico e scosse successive

Secondo lo United States Geological Survey, l’epicentro si trova nell’Oceano Pacifico, a circa 4 miglia (quasi 6,5 km) a sudovest di Manhattan Beach. Dopo la scossa principale si sono verificate altre scosse, con magnitudo non superiore a 3.5.

La sismologa Lucy Jones, ricercatrice del Caltech, ha spiegato che si tratta di una delle scosse più forti registrate nell’area di Los Angeles negli ultimi anni. Secondo la studiosa, la probabilità che si verifichino danni rilevanti è però considerata bassa.

Vigili del fuoco mobilitati e danni all’aeroporto

Il Los Angeles Fire Department ha attivato il protocollo previsto in caso di terremoto.

Il dipartimento ha mobilitato il personale di 106 stazioni per controlli sulle infrastrutture e per verificare l’eventuale presenza di danni. Nel comunicato del dipartimento si legge: “In conformità con il protocollo, il Los Angeles Fire Department è ora in modalità terremoto: il personale di tutte le 106 stazioni dei vigili del fuoco del territorio sta effettuando un’ispezione strategica via terra, aria e mare dei rispettivi distretti, esaminando le infrastrutture critiche e le aree di interesse locale nell’ambito della nostra giurisdizione sulla città di Los Angeles, che si estende su 470 miglia quadrate”.

Oltre ai controlli via terra, via aria e via mare, i vigili del fuoco stanno svolgendo una ricognizione nelle rispettive aree di competenza. Video circolati online mostrano colonne di fumo che si alzano da una raffineria nella zona di El Segundo, a sud del LAX Airport.

Nessun rischio tsunami

Il National Tsunami Warning Center degli Stati Uniti ha escluso rischi di tsunami lungo la costa in seguito alla scossa.

Le autorità locali chiedono ai residenti di restare pronti a possibili scosse di assestamento, che possono arrivare dopo diversi minuti, ore o giorni dal terremoto. Le verifiche sul territorio proseguono.