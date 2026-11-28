Katy Perry e Justin Trudeau hanno viaggiato da Parigi a Venezia in 24 ore a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, occupando una carrozza privata. La popstar e l’ex primo ministro canadese hanno pubblicato le immagini del viaggio su Instagram. Non è chiaro se la coppia abbia pagato il soggiorno o se si sia trattato di un’iniziativa promozionale.

Il prezzo della carrozza è indicato in 105.000 dollari in una delle ricostruzioni, mentre un’altra lo quantifica in 80mila sterline a notte, circa 91mila euro.

La carrozza L’Observatoire e il bagno dorato

La coppia ha alloggiato nella carrozza L’Observatoire, che dispone di una camera matrimoniale, di una sala da pranzo e di una biblioteca con mille libri.

Il soffitto ha lucernari dotati di tergicristalli, che permettono di vedere il cielo anche durante la pioggia. La carrozza si trova in fondo al treno, una posizione che rende difficile incontrare altri passeggeri.

Il maggiordomo personale preparava il bagno per la cantante. Prima di cena, Perry, 42 anni, ha fatto un bagno nella vasca dorata.

Secondo quanto riferito, in questi casi il treno rallenta per evitare che l’acqua fuoriesca, un accorgimento che sarebbe stato riservato anche ai sovrani britannici sul treno reale.

Cena, abiti e tappe del tour

Per la cena Perry ha indossato un minidress di raso color Champagne con dettagli in seta, firmato De La Vali e in vendita a 660 sterline, circa 750 euro, con un paio di décolleté bianche a punta. Trudeau ha scelto uno smoking bianco con pantaloni neri e papillon. Dopo i cocktail, i due si sono sfidati a carte in una carrozza ristorante arredata con un grande lampadario dorato. All’arrivo a Venezia, Perry è scesa dal treno con un abito nero scollato, chiuso da bottoni dorati.

Il viaggio fa parte di un tour europeo che ha incluso Barcellona, Milano, Parigi e Venezia. Secondo il reportage della cantante, la coppia ha partecipato a una conferenza a Barcellona il 17 novembre: Perry ha seguito l’evento tra il pubblico, mentre Trudeau è intervenuto sul palco. A Parigi i due hanno incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. A Milano sono stati avvistati mentre lasciavano un hotel nel Quadrilatero della moda, e a Venezia hanno scattato alcuni selfie.

Macron, i fan e la storia della coppia

Durante la vacanza la cantante ha pubblicato una foto con Emmanuel Macron, che ha suscitato l’ironia dei fan. Qualcuno ha scritto che il presidente sembrava «capitato per caso all’appuntamento di qualcun altro», altri lo hanno definito il «terzo incomodo» della coppia. «Katy colleziona leader mondiali come fossero missioni secondarie», ha commentato un utente.

Perry e Trudeau hanno iniziato a far parlare di sé nel luglio 2025, quando sono stati fotografati a cena insieme a Montréal. Hanno confermato la relazione alla fine dello stesso anno e, a giugno, sono apparsi insieme sul red carpet del Tribeca Festival di New York.

Il matrimonio con Russell Brand

Secondo alcune indiscrezioni, la cantante sarebbe pronta a «rivelare segreti» sul suo matrimonio con l’attore britannico Russell Brand. All’inizio del mese Brand è stato condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per uno stupro e tre violenze sessuali. Durante il processo la difesa era riuscita a far considerare il matrimonio con Perry estraneo alle accuse, e l’accusa si era impegnata a non nominarla.

Perry e Brand si erano conosciuti nel 2009 sul set del film «In viaggio con una rock star» e si erano sposati l’anno seguente in India, con una cerimonia induista. Alla fine del 2011 il matrimonio era già finito: Brand le aveva comunicato la decisione di lasciarla con un messaggio, poco prima che lei salisse sul palco per un concerto.

La cantante non ha commentato pubblicamente la condanna, ma ha lasciato intendere di conoscere altri lati oscuri dell’ex marito. Quest’estate, rivolgendosi ai fan, ha detto che Brand dovrebbe «essere in carcere». Già nel 2013, in un’intervista a Vogue, aveva parlato della fine del matrimonio. In un passaggio più recente ha scritto:

«All’inizio, quando l’ho conosciuto, voleva una compagna alla pari. Credo che spesso gli uomini forti cerchino una donna alla loro altezza, ma quando la trovano si rendono conto di non saper gestire questa parità. Non gli piaceva che durante il tour fossi io a comandare. È stato molto doloroso, il suo atteggiamento era davvero controllante e mi faceva stare male. Mi sono sentita molto responsabile della fine del nostro matrimonio. Poi ho scoperto la verità, quella vera, che non posso rivelare perché la tengo chiusa nella mia cassaforte per quando arriverà il momento giusto».

Per ora Perry non ha reso pubblico il contenuto di ciò che dice di custodire, e la vicenda giudiziaria di Brand resta ferma alla sentenza di inizio mese.