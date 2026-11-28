Castellammare di Stabia, 28 nov. (askanews) – “Ho nel cuore un calciatore in particolare, come milioni di altre persone, Diego Armando Maradona, grande uomo prima che grande campione”. Lo ha detto il telecronista di Radio Rai Francesco Repice, che proprio del Pibe de oro ha parlato come ospite dell’International Sport Film Festival di Castellammare di Stabia.
“La narrazione sportiva – ha aggiunto – è una forma d’arte”.
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