Roma, 28 nov. (askanews) – La figlia Natalia, l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro; e ancora i nipoti David, Micol e Marco, Nicola Piovani al pianoforte, il suo oncologo e tanta musica: partecipazione e commozione alla Sala Sinopoli dell’Accademia di Santa Cecilia per la commemorazione di Corrado Augias a 12 giorni dalla morte dello scrittore e giornalista, testimone del nostro tempo.Il nipote Marco, mattatore e intrattenitore che ha conquistato il pubblico, ricorda, “quando ero bambino, uscivamo e mi diceva ‘quando siamo fuori non mi devi chiamare nonno, io sono Corrado!’ Ma su questa cosa alla fine ha dovuto cedere”.

Poi Marco accenna “La libertà” di Gaber, la canzone, dice, che Augias canterellava la domenica tornando a casa dopo il pranzo in famiglia.