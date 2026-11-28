Roma, 28 nov. (askanews) – La figlia Natalia, l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro; e ancora i nipoti David, Micol e Marco, Nicola Piovani al pianoforte, il suo oncologo e tanta musica: partecipazione e commozione alla Sala Sinopoli dell’Accademia di Santa Cecilia per la commemorazione di Corrado Augias a 12 giorni dalla morte dello scrittore e giornalista, testimone del nostro tempo.”Negli ultimi giorni Corrado era molto consapevole del poco tempo che gli restava” ha raccontato il nipote David.

“Inizialmente non voleva un saluto pubblico, poi ci ha ripensato e ha passato le sue ultime ore come sempre, facendo progetti; questa è la scaletta del suo ultimo spettacolo, le persone che vedrete le ha chiamate lui, le musiche sono fra quelle che più lo avevano emozionato. Quando gli è scattata la scintilla di organizzare questo memorial ‘all’americana’ ci ha tenuto a chiedere se ci fosse una sala disponibile all’Auditorium, amava moltissimo questo posto, dove ha tenuto tanti eventi e lezioni ma soprattutto dove veniva continuamente ad ascoltare musica.

Ringrazio i vertici di Santa Cecilia e di Musica per Roma e Daniele Battaglia capo dell’ufficio comunicazione che ci ha guidato in questi giorni”.