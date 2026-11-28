Sentjost nad Horjulom (Lubiana), 28 nov. (askanews) – Un ristorante stellato a 650 metri di altitudine, circondato da orti, coltivazioni di fiori e piccoli produttori. A poco più di mezz’ora di auto da Lubiana, a Sentjost nad Horjulom, lo chef Luka Kosir ha fatto del suo ristorante di famiglia, Gric, un esempio di cucina a filiera corta.

Fermentazioni, lavorazione e conservazione dei prodotti avvengono direttamente nei laboratori del ristorante, mentre il menu cambia continuamente, seguendo la disponibilità degli ingredienti. Ne abbiamo parlato con Nejc Farcnik, manager del Gric e vincitore del Michelin Sommelier Award 2026 per la Slovenia.”Abbiamo tutte le nostre coltivazioni proprio sotto il ristorante – racconta Farcnik -.

Abbiamo un orto, un giardino di fiori, una coltivazione di wasabi. Sì, proprio di wasabi. Coltiviamo funghi e abbiamo un allevamento di anatre. Il formaggio lo prendiamo direttamente dai nostri vicini, dall’altra parte della collina. Il macellaio è a cinque minuti di macchina, il pesce d’acqua dolce a quindici minuti a piedi. E tutto viene fatto dai membri della famiglia o dai nostri vicini.

Se parliamo di cucina dalla fattoria alla tavola, è difficile immaginare qualcosa di più diretto”.”Ci occupiamo – aggiunge il manager – di tutte le fermentazioni, produciamo più di venti tipi diversi di miso, facciamo la nostra salsa di soia, il kimchi, facciamo maturare a secco il pesce e la carne. Quindi tutto il controllo della qualità avviene all’interno del ristorante, sotto la supervisione dello chef”.”Uno dei nostri clienti abituali – prosegue – ha definito la nostra cucina non stagionale, ma iperstagionale. Non abbiamo un vero e proprio piatto simbolo. Se venite qui e tornate un mese o un mese e mezzo dopo, non troverete più nemmeno uno dei piatti del menu. Quando qualcosa cresce nell’orto, entra nel menu. Quando è stagione di cervo, abbiamo il cervo. Quando è stagione di anatre, abbiamo le anatre. I piatti rimangono nel menu per periodi piuttosto brevi”.”Abbiamo ancora più clienti sloveni che stranieri. Ma non li chiamerei turisti, perché i turisti rimangono a Lubiana. Le persone che tengono veramente alla cucina ci cercano e vengono qui appositamente. Sono veri appassionati di gastronomia. E credo che, lentamente ma costantemente, stiamo avendo sempre più clienti stranieri”, conclude Farcnik.