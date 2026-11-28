Lubiana, 28 nov. (askanews) – Appena 14mila ettari di vigneti, tre regioni vitivinicole, numerose varietà di uve e una produzione destinata in gran parte al consumo interno. La Slovenia punta sull’enoturismo per far conoscere i suoi vini anche all’estero. E può contare su una caratteristica che la distingue dai grandi Paesi produttori: le piccole cantine a conduzione familiare.A raccontarlo ad askanews è Simona Cesen, prima donna a conquistare il titolo di migliore sommelier della Slovenia, nel 2025, e rappresentante del Paese ai mondiali di Lisbona dell’ottobre 2026.

“Perché i vini sloveni non sono molto conosciuti all’estero? Ci sono diverse ragioni – spiega Cesen -. In Slovenia abbiamo complessivamente 14mila ettari di vigneti. Se facciamo un confronto anche soltanto con l’Austria, vediamo che gli austriaci hanno 14mila ettari dedicati al solo Gr ner Veltliner, il loro vitigno principale. Noi siamo davvero piccoli e, anche con una superficie così ridotta, siamo suddivisi in tre regioni vitivinicole, con moltissimi vitigni differenti.

Inoltre, in Slovenia consumiamo l’80% del vino che produciamo. Solo il 20% va all’estero”.”C’è poi – prosegue la sommelier – una questione legata alla nostra storia. In genere i nostri produttori hanno appena una decina di ettari di vigneti. Sono ancora aziende molto piccole, cantine di nicchia. Credo che ci siano soltanto una decina di aziende vinicole più grandi, con oltre cento ettari”.”Che cosa manca all’enoturismo sloveno rispetto agli altri Paesi? Direi nulla, perché, come dicevo prima, le nostre aziende vitivinicole sono piccole, sono cantine di nicchia.

E possono farvi conoscere l’ospitalità della Slovenia, quella delle famiglie slovene. Quando andate a trovare un produttore sloveno – osserva l’esperta – fatta eccezione per quella decina di aziende più grandi, con oltre cento ettari, entrate in un’impresa familiare. E queste persone vi accolgono davvero nella loro famiglia. È un’esperienza che non potete vivere nei Paesi produttori più grandi, nelle cantine di maggiori dimensioni, perché lì viene prima l’azienda e poi, forse, la famiglia. Qui viene prima la famiglia e poi l’azienda”.