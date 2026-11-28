Bologna, 28 nov. (askanews) – La sua Bologna lo ha accolto con grande calore, e lui ha vinto la scommessa più grande. Dopo una stagione straordinaria di concerti negli stadi e nelle grandi arene all’aperto, Cesare Cremonini apre un nuovo capitolo della sua storia artistica. Ha debuttato ufficialmente ieri sera, venerdì 27 novembre, all’Unipol Arena di Bologna, Amatour, lo spettacolo che mette al centro non soltanto la musica, ma soprattutto le persone che la fannoSono sette i concerti in programma all’Unipol Arena di Bologna, che per la prima volta nella sua storia ospita un artista per sette date nell’ambito di uno stesso tour.

Amateur e Amatour sono due espressioni della stessa libertà artistica: quella di continuare a evolversi, anche nel momento di maggior successo della propria carriera, senza smettere di esplorare le possibilità della propria musica.In un momento storico in cui le grandi produzioni musicali affidano alle immagini un ruolo sempre più importante, Cremonini sceglie una strada diversa rinunciando ai maxischermi: vuole che gli occhi del pubblico tornino a cercare gli artisti, a seguire i loro movimenti, a incontrare i loro sguardi.Da questa idea è nata la scelta di un palco centrale, circondato dal pubblico, dove luci, colori, costumi, trucco e scenografie danno vita a uno show che unisce la spettacolarità dei grandi concerti al fascino di una rappresentazione teatrale, in cui ciò che conta è quello che accade realmente davanti agli spettatori.In Amatour convivono e dialogano linguaggi diversi: rock’n’roll, glam rock, musical, teatro e canzone d’autore, che si intrecciano in un unico racconto, alternando momenti di grande energia ad altri di intimità, in un continuo gioco di trasformazioni.

Cremonini è il capitano di una ciurma di musicisti, protagonisti insieme a lui di un’avventura collettiva che restituisce tutta la magia dell’intrattenimento.I brani di Amateur costruiscono la linea narrativa dello spettacolo, intrecciandosi con i più grandi successi di Cremonini e con alcune delle pagine più preziose del suo repertorio. Le canzoni attraversano nuove atmosfere musicali grazie ad arrangiamenti che spaziano dal rock al jazz, con momenti acustici e ampio spazio alla sezione dei fiati.

Passato, presente e futuro della sua musica convivono nello stesso spettacolo.Sul palco con Cremonini ci sono quattordici musicisti, tra compagni di viaggio di lunga data e nuove presenze, con la direzione musicale di Alessandro “Doc” De Crescenzo. Tra i protagonisti di Amatour il sassofonista statunitense Donny McCaslin, tra le figure più riconosciute del jazz contemporaneo, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar e tra i musicisti di Amateur. Presente per l’intero tour, McCaslin è parte integrante non soltanto del racconto musicale, ma anche di quello scenico.Il palco di Amatour è stato progettato da Cesare Cremonini insieme a Giò Forma, con il coinvolgimento della squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni e con il disegno luci di Mamo Pozzoli.Amatour torna questa sera all’Unipol Arena di Bologna, dove sono in programma complessivamente sette concerti, per poi proseguire all’Inalpi Arena di Torino e all’Unipol Forum di Milano.