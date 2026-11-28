Roma, 28 nov. (askanews) – Sedici cavalli sequestrati in Sicilia nell’ambito di un’indagine sulle corse clandestine, una falsa famiglia mafiosa e un’estorsione ai danni di un imprenditore agricolo.È la vicenda ricostruita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, che hanno arrestato tre persone nella provincia di Roma, accusate di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso.Tutto comincia a Ponzano Romano, dove un imprenditore accetta di custodire nella propria struttura equestre i sedici animali sequestrati.Pochi giorni dopo viene avvicinato da un conoscente, che sostiene che i cavalli appartengano a una famiglia mafiosa siciliana.

Per evitare ritorsioni, compreso l’incendio dell’azienda, deve pagare.Seguono messaggi vocali minatori e un incontro a Valmontone con un ex pugile, presentato come cugino della presunta famiglia mafiosa. L’imprenditore versa diecimila euro, ma le richieste salgono a 88.800 euro complessivi.A settembre l’imprenditore denuncia tutto ai Carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, portano all’arresto dei tre indagati.