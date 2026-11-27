San Josè de Costa Rica, 27 nov. (askanews) – La relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha accusato il governo costaricano di sostenere un regime di “apartheid” che, a suo dire, Israele starebbe attuando nei Territori Palestinesi, dopo che le autorità costaricani le hanno negato l’ingresso nel Paese. Parlando dall’aeroporto della capitale, San José, dove è arrivata il 26 novembre per ricevere una laurea honoris causa, ha dichiarato: “Nonostante tutte le prove dei crimini che continuano a essere commessi, il Costa Rica ha deciso di consolidare ulteriormente i suoi legami con l’apartheid israeliano”.Albanese poi ha aggiunto che sui diritti dei palestinesiil Costa Rica sarà ritenuto responsabile delle false accuse di “terrorismo” mosse per negare l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, che ha accusato Israele di genocidio.

Il governo costaricano, allineato con gli Stati Uniti, sostiene che Albanese fosse oggetto di un “allarme internazionale per legami con atti terroristici”.