Milano, 27 nov. (askanews) – È stato presentato venerdì 27 novembre 2026 alla Triennale Milano Le Fabbriche del vento, programma ufficiale di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, promossa dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali – Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Comune di Alba, realizzata dall’Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale dell’arte contemporanea 2027.

Le Fabbriche del vento, titolo ispirato a due opere dell’artista albese Pinot Gallizio (1902-1964), riflette l’identità e l’ambizione di Alba, che insieme al territorio di Langhe, Roero e Monferrato si propone di fare dell’arte contemporanea un’energia capace di generare spazio pubblico, relazioni e partecipazione, un modello in grado di produrre relazioni e di lasciare un’eredità culturale duratura per la città e il territorio.Nicolas Ballario, Direttore artistico di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027: “Le Fabbriche del Vento, Alba Capitali Italiana dell’arte contemporanea, oggi è un po’ un avvio perché ci stiamo lavorando da tanto tempo, ormai da più di un anno e mezzo, e oggi in questa conferenza stampa abbiamo lanciato un programma che definire è ambizioso è poco.

Ci sono più di 150 eventi sparsi nell’anno e soprattutto una grande partecipazione del territorio e di grandi personalità internazionali del mondo dell’arte contemporanea, quindi siamo molto felici di come sia andata della partecipazione di oggi e adesso iniziamo a essere anche un po’ spaventati, ad emozionarci e non vediamo l’ora di inaugurare il 29 gennaio”.La manifestazione prenderà il via nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 gennaio 2027 con un weekend inaugurale di esposizioni, incontri, performance e talk.

Tra questi la mostra diffusa Quasi un autoritratto (fino al 20 giugno 2027), curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini, dedicata alla figura dell’artista Pinot Gallizio, farmacista, erborista, partigiano e voce radicale dell’avanguardia europea del dopoguerra. Accanto a Gallizio, artiste e artisti internazionali ne proseguono la ricerca in molte forme: dalla sperimentazione col suono di Simnikiwe Buhlungu alla performatività di Roberto Fassone, dalla pittura immersiva di Katharina Grosse al legame tra arte e teatro di Ragnar Kjartansson, dal dialogo di Goshka Macuga con lo stesso Gallizio ai racconti per immagini di Ma gorzata Mirga-Tas.Radici contemporanee / Raìzes contempor neas è il titolo della mostra, in programma dal 30 gennaio al 4 aprile 2027, a Palazzo Mostre e Congressi Giacomo Morra di Alba, che mette in dialogo una nuova generazione di artisti e curatori mozambicani con figure italiane dell’arte, della critica, della curatela e della ricerca.In autunno, Fondazione Ferrero promuove la mostra Francesco Vezzoli. La Discoteca di Roberto Longhi, curata da Arturo Galansino con Simone Facchinetti. Sette secoli di arte italiana visti attraverso opere e artisti scoperti, studiati o valorizzati dallo storico dell’arte albese Roberto Longhi. La rassegna mette in dialogo la forza interpretativa della critica longhiana con la pratica di Vezzoli e con la sua capacità di appropriarsi delle immagini del passato per riportarle nel presente. Più che un omaggio celebrativo, la mostra intende così restituire l’attualità dello sguardo di Longhi e la sua capacità di continuare a interrogare le immagini, la loro costruzione e la loro fortuna.