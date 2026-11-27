Milano, 27 nov. (askanews) – Un disco che nasce dall’incontro tra la canzone d’autore e la passione per il jazz, tra narrazione e improvvisazione, in cui la parola si intreccia con il talento di alcuni musicisti. Luca Barbarossa esce col nuovo album di inediti “Pepita e la Rivoluzione”. Registrato interamente in analogico, l’album rivendica il valore della musica suonata, dell’incontro e della condivisione.”Io volevo che questi suoni che sono immortali fossero presenti all’interno delle mie canzoni, perché questi sono i dischi che io ascolto sono i dischi che sono stati registrati negli anni 40, 50 o 60 e che continuano ad emozionarmi sono i dischi che mi piacciono di più.

Ci sono stati dei suoni elettronici che sono invecchiati nel giro di pochi mesi. Quindi credo che sia il vestito più adatto a quello che scrivo”.Luca Barbarossa accosta in musica l’amore e l’impegno politico.”Sono sempre state, nel mio caso, due passioni, per l’amore, per il privato, i sentimenti privati che tutti proviamo per le persone che amiamo e la passione politica, cioè l’attenzione al sociale, l’attenzione a quello che sarà il nostro futuro, quella della nostra contemporaneità.

Questi due elementi hanno sempre fatto parte del mio modo di scrivere”.Da anni Barbarossa si divide tra musica, teatro, radio e televisione.”Sono tante esperienze diverse. Il denominatore comune è la ricerca degli altri, è il voler condividere stati d’animo, sensazioni, riflessioni, gioie, volerle condividere con gli altri”.