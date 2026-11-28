Buttrio (Udine), 28 nov. (askanews) – Dai formaggi che in agosto diventano quasi arancioni agli agnelli allevati sui pascoli affacciati sull’Adriatico. Per Ana Ros, la chef slovena che con il suo ristorante Hi a Franko, nella valle dell’Isonzo, ha conquistato tre stelle Michelin, il rapporto con la natura è alla base dell’identità gastronomica del Paese.

Una cucina fatta di prodotti locali e tradizioni regionali che sta attirando sempre più turisti internazionali, anche al di fuori dei ristoranti stellati. L’abbiamo incontrata a Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, durante un appuntamento dedicato alla gastronomia slovena.”La cucina slovena – spiega Ana Ros – è forse una delle cucine più verdi nel mondo.

Verde significa che lavoriamo, noi chef ma anche nella cucina domestica, mano nella mano con la natura, con le stagioni. Noi tutti sappiamo raccogliere e conservare. Quasi ogni casa, ristoranti inclusi, ha giardini. Dunque direi che questa freschezza data dagli oli essenziali della natura è il punto più riconoscibile della cucina slovena”.”I formaggi di agosto – prosegue la chef – sono quasi arancioni perché c’è tanto carotene nelle erbe, nei fiori selvatici.

E poi il gusto dei nostri agnelli e capretti, perché sono montagne che guardano verso l’Adriatico. Dalle cime si vede il Golfo di Trieste, dunque i pascoli sono bagnati dall’acqua salata e hai quasi gli agnelli pré-salé, che hanno un gusto veramente incredibile”.”La Slovenia – prosegue – non ha una cucina unica, ha tantissime cucine regionali. Direi che una delle poche cose che ci lega veramente sono gli struklji. Gli struklji sono una specie di pasta filo che può essere lessata, può essere cotta ed è sempre ripiena. Può essere salata, può essere dolce e ha delle varietà che sono super diverse”.”Penso che la cucina sia uno dei più importanti fattori quando la gente decide di viaggiare. Forse il primo sarà la spiaggia super bianca, il secondo sarà: che cosa vado a mangiare? E dunque questa crescente riconoscibilità della cucina slovena, sia a livello della trattoria che a livello del ristorante, aiuta tantissimo il turismo sloveno, ma soprattutto il turismo di qualità”, conclude Ana Ros.