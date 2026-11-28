Messina, 28 nov. (askanews) – Svolta nel caso dei tre cacciatori uccisi lo scorso 28 gennaio nei boschi di Montagnareale, nel Messinese. I Carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, unico superstite della sparatoria, accusato dell’omicidio del più giovane delle vittime.Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe cominciato con un tragico errore di caccia.

L’82enne Antonio Gatani avrebbe scambiato Giuseppe Pino, 44 anni, per un cinghiale, uccidendolo con un colpo di fucile.Il fratello della vittima, Devis, avrebbe allora reagito sparando all’anziano e uccidendolo a sua volta.A quel punto sarebbe intervenuto Segreto, che secondo la Procura di Patti avrebbe sparato con il proprio fucile a Devis Pino, già ferito, colpendolo a distanza ravvicinata e uccidendolo.A dieci mesi dai fatti, gli accertamenti scientifici del RIS di Messina hanno contribuito alla ricostruzione della sparatoria e all’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono ancora in corso.