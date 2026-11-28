Castellammare di Stabia, 28 nov. (askanews) – Si è conclusa a Castellammare di Stabia la quinta edizione all’International Sport Film Festival, che dal 2022 porta nella città campana i protagonisti dei vari sport e il cinema che nel mondo li racconta. I due direttori Nicola D’Auria e Ciro Sorrentino hanno tracciato il bilancio di questa edizione, che ha visto assegnare tre premi al film “Patty is such a girly name”.

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