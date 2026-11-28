Roma, 28 nov. (askanews) – La figlia Natalia, l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro; e ancora i nipoti David, Micol e Marco, Nicola Piovani al pianoforte, il suo oncologo il professor Vincenzo Valentini, e tanta musica: partecipazione e commozione alla Sala Sinopoli dell’Accademia di Santa Cecilia per la commemorazione di Corrado Augias a 12 giorni dalla morte dello scrittore e giornalista, testimone del nostro tempo.Nicola Piovani sul palco racconta come Augias lo ha chiamato 12 giorni fa per chiedergli di suonare alla commemorazione, “mi ha detto in tono normale ho 15 giorni di vita.

Se tu potessi suonare al memorial che stiamo organizzando per la mia dipartita… Allora adesso ti passo David che ti dice tutto”. L’ultima cosa che mi ha detto; “una cosa anche breve, perché poi il pubblico si annoia. Cerchiamo di rispettare le indicazioni del regista, anche una volta…” E Piovani suona brani dalla colonna sonora di “Caro Diario” di Nanni Moretti.