Gaza, 28 nov. (askanews) – Due operatori palestinesi di Medici Senza Frontiere sono stati uccisi in un attacco israeliano contro una clinica dell’organizzazione umanitaria a Gaza City. Le vittime, Ahmad Abou Hassira e Moaz Sobh, lavoravano come addetti alla sicurezza della struttura. Le immagini mostrano i danni provocati dall’attacco, le tracce di sangue nel cortile della clinica e i funerali di Abou Hassira, al quale i familiari hanno dato l’ultimo saluto all’ospedale Al-Shifa.Medici Senza Frontiere si è detta “sconvolta” per l’uccisione dei due dipendenti, denunciando un attacco diretto contro una struttura chiaramente contrassegnata dai propri loghi e la cui posizione, secondo l’organizzazione, era stata comunicata all’esercito israeliano.Le forze armate israeliane hanno sostenuto che entrambi gli uomini appartenessero ad Hamas e che uno di loro fosse comandante di una cellula di artiglieria.

L’esercito ha inoltre negato di aver preso di mira un ospedale o danneggiato infrastrutture sanitarie. Accuse contestate dai familiari di Abou Hassira, secondo i quali l’uomo era un civile disarmato, ucciso mentre svolgeva il proprio lavoro.Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condannato gli attacchi contro le strutture sanitarie e il personale umanitario.

“Chiediamo alla comunità internazionale – dice Ahmad Abou Hassira, familiare di uno degli operatori di MSF uccisi – di intervenire per porre fine a questi crimini continui, alle uccisioni quotidiane e allo spargimento di sangue. Stanno prendendo di mira il settore umanitario e quello civile in modo criminale, indiscriminato e barbaro. Per quanto tempo ancora sarà permesso che tutto questo continui?”.

“Il martire Ahmad lavorava per un’organizzazione internazionale, Medici Senza Frontiere. È stato preso di mira mentre era in servizio. Israele sostiene che rappresentasse una ‘minaccia’, ma quale minaccia potrebbe mai rappresentare un’organizzazione internazionale, soprattutto considerando che la vittima era un civile disarmato, che non portava armi? Per quanto tempo continueranno questo silenzio e questi atti criminali?”.