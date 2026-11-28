I produttori di Brunello di Montalcino guardano con preoccupazione ai potenziali dazi statunitensi. Le cantine del territorio puntano su una presenza diretta nei mercati esteri e chiedono una tutela simile a quella concessa allo Champagne. La questione arriva a due giorni dal “Benvenuto Brunello”, l’anteprima del Consorzio del vino Brunello di Montalcino dedicata alla presentazione delle nuove annate in commercio da gennaio 2027: Brunello 2022, Riserva 2021 e Rosso di Montalcino 2025.

Il rallentamento dei consumi globali e l’esubero di produzione pesano già sul settore. Le aziende stanno diversificando le strategie commerciali e rafforzano i rapporti con gli importatori storici.

Il peso del mercato americano per la denominazione

Alessandra Gnudi Angelini, che produce Brunello e Rosso di Montalcino con l’azienda di famiglia Caparzo, ha definito una nuova ondata di dazi un colpo duro.

“Inevitabilmente una nuova ondata di dazi sarebbe per tutto il vino italiano una bella batosta.” Secondo l’imprenditrice, il settore stava vedendo una piccola ripresa negli Stati Uniti proprio in questo periodo.

Angelini ha chiesto un trattamento analogo a quello dello Champagne. “Se l’intenzione è davvero proteggere le produzioni statunitensi di vino, spero che come per lo Champagne anche il Brunello venga preso in considerazione.” Ha sostenuto inoltre che il Sangiovese in purezza invecchiato non si riproduce altrove: “Un Sangiovese in purezza invecchiato non è un vino replicabile in America”.

“Gli Usa rappresentano per noi e penso per tutta la denominazione di Montalcino più del 30% del mercato.” Angelini ha spiegato che l’importazione ha sempre funzionato grazie al rapporto tra dollaro ed euro e alla forza del Made in Italy presso gli americani. Ha anche indicato un problema: il mercato è appesantito dalla sovrapproduzione mondiale, italiana compresa.

Le reazioni delle altre aziende

Elisa Fanti, titolare della Tenuta Fanti a Montalcino, ha accolto la notizia con preoccupazione ma senza allarmismi. “Sembra che ogni giorno ne succeda una”, ha detto, aggiungendo che l’azienda cercherà una soluzione con i partner per evitare cali nelle vendite. Fanti ha spiegato che le vendite in Italia avvengono per il 100% nel canale Ho.Re.Ca, in enoteche e ristoranti, e non nella grande distribuzione.

Riccardo Talenti, alla guida dell’azienda Talenti in località Pian di Conte a Montalcino, ha chiesto di capire quale sarà l’applicazione concreta della nuova proposta sui dazi. Ha indicato che il mercato statunitense vale circa il 20% dell’export della sua azienda. Ha citato anche il Canada, dove il mercato sta crescendo, e il Brasile, che ha subito un calo negli ultimi anni per questioni di tassazione e crisi economica interna ma ora appare rivitalizzato.

Valeria Vittori, enologa e co-proprietaria di Molino di Sant’Antimo, ha definito gli Stati Uniti un riferimento imprescindibile per il Brunello. Gli ordini sono più prudenti perché l’incertezza blocca la programmazione degli importatori. “Vorrei prendere l’esenzione dello Champagne come un segnale incoraggiante: dimostra che per il vino una soluzione è possibile, e mi auguro che il negoziato la estenda a tutte le denominazioni europee, Brunello compreso.”

Le nuove strategie sui mercati esteri

Le aziende stanno cercando di farsi conoscere in mercati diversi da quelli tradizionali, anche in Asia, dove però la presenza è ancora limitata. Fanti ha sottolineato la vicinanza culturale e commerciale dei mercati storici. “Il Brasile negli ultimi tre anni è salito tantissimo e per noi è il secondo mercato”, ha affermato, riferendosi alla propria azienda.

Vittori ha ricordato che la flessione dei consumi a livello mondiale è precedente ai dazi. Anche la Germania, secondo Angelini, è un mercato che reagisce per primo quando arriva una crisi.