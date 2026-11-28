“Destinare risorse alla salute del cervello è fondamentale: dalla ricerca allo sviluppo di strategie di prevenzione e cura delle malattie neurologiche e psichiatriche, ogni intervento richiede adeguati finanziamenti. La salute cerebrale è una priorità a livello mondiale e garantirle risorse ade...

“Destinare risorse alla salute del cervello è fondamentale: dalla ricerca allo sviluppo di strategie di prevenzione e cura delle malattie neurologiche e psichiatriche, ogni intervento richiede adeguati finanziamenti. La salute cerebrale è una priorità a livello mondiale e garantirle risorse adeguate deve essere un impegno globale”. Lo ha dichiarato Steven Lewis, della World Federation of Neurology, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=BEgeAktIofI