La Dop economy italiana tocca il record storico di 21,3 miliardi di euro alla produzione (+1,4% annuo), trainata dal balzo del comparto cibo (+6,2%) e dall'ingresso nel paniere delle bevande spiritose a Indicazione Geografica, mentre frena il vino (-2,8%) tra dazi e tensioni internazionali. In cresc...

La Dop economy italiana tocca il record storico di 21,3 miliardi di euro alla produzione (+1,4% annuo), trainata dal balzo del comparto cibo (+6,2%) e dall’ingresso nel paniere delle bevande spiritose a Indicazione Geografica, mentre frena il vino (-2,8%) tra dazi e tensioni internazionali. In crescita anche le esportazioni, che raggiungono i 12,5 miliardi (+17% in quattro anni), e l’occupazione di una filiera da 897 prodotti certificati e oltre 832mila addetti.

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