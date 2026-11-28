L'impiego degli agenti di intelligenza artificiale negli attacchi informatici impone un ripensamento delle strategie di cybersecurity. Daniele Mancini, EMEA Field CISO di Fortinet, ha illustrato la necessità di un nuovo approccio alla sicurezza, basato sulla comprensione del funzionamento degli age...

L’impiego degli agenti di intelligenza artificiale negli attacchi informatici impone un ripensamento delle strategie di cybersecurity. Daniele Mancini, EMEA Field CISO di Fortinet, ha illustrato la necessità di un nuovo approccio alla sicurezza, basato sulla comprensione del funzionamento degli agenti AI e su un’architettura tecnologica capace di rispondere alla velocità e alla portata delle minacce.

Il suo intervento si è svolto alla Convention CTO Italy di Brightstar, dedicata al cambiamento tecnologico e culturale e alle strategie per affrontare le trasformazioni in corso.

https://www.youtube.com/watch?v=q-xbGd0XZvU