“Siamo la nazione nel mondo che ha il più alto numero di denominazioni di origine protette. Quindi registriamo un settore maturo che però riesce, in ogni caso, sempre a fronteggiare le avversità e a dare un’immagine del nostro Paese sempre eccezionale”. A dirlo Livio Proietti, Presidente Ismea – Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare, nel corso dell’evento organizzato a Roma per presentare i risultati del XXIV Rapporto Ismea – Qualivita.
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