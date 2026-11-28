L'intelligenza artificiale come opportunità per ridurre il divario digitale accumulato dall'Italia rispetto ai principali competitor internazionali. Andrea Rangone, professore ordinario e co-fondatore degli Osservatori Digital Business Innovation del Politecnico di Milano, ha evidenziato come l'acc...

L’intelligenza artificiale come opportunità per ridurre il divario digitale accumulato dall’Italia rispetto ai principali competitor internazionali. Andrea Rangone, professore ordinario e co-fondatore degli Osservatori Digital Business Innovation del Politecnico di Milano, ha evidenziato come l’accessibilità delle nuove piattaforme possa favorire il recupero del gap e accelerare la trasformazione di imprese e pubblica amministrazione.

Il suo intervento si è svolto alla Convention CTO Italy di Brightstar, dedicata al cambiamento tecnologico e culturale e alle strategie per affrontare le trasformazioni in corso.

https://www.youtube.com/watch?v=ddNSidRD3KA