(Adnkronos) - Politica e magistratura devono -e possono- dare vita a un 'Patto per lo stato di diritto'. Superando una stagione di contrapposizioni e polemiche, spesso accese, come da ultima quella sugli stipendi di magistrati e pm. Dal palco del congresso dell'Anm di Napoli, il vicepremier e lead...

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Politica e magistratura devono -e possono- dare vita a un ‘Patto per lo stato di diritto’. Superando una stagione di contrapposizioni e polemiche, spesso accese, come da ultima quella sugli stipendi di magistrati e pm. Dal palco del congresso dell’Anm di Napoli, il vicepremier e leader di Fi, Antonio Tajani, giocando in trasferta, lancia la proposta, che sa quasi di pacificazione, chiedendo a tutti di voltare pagina.

“Per ciò che mi riguarda -assicura il leader azzurro, con toni che a molti, non solo tra i suoi, suonano come una novità- sono pronto a ripartire da zero”. Ovvero “dai fondamentali, dalla Costituzione, dai diritti delle persone”. E soprattutto, sottolinea “dalla buona fede con cui Forza Italia e l’Anm – la politica e la magistratura – potranno e dovranno servire il Paese e i cittadini”.

Il leader azzurro si muove sicuro, forte della condivisione della proposta con i vertici del partito fondato da Berlusconi. Le sue parole, improntate all’appeasement, a quanto si apprende, erano infatti state messe sul tavolo con i suoi, in un confronto con i vicesegretari Occhiuto e Bergamini, Cirio e Benigni.

Tajani di fronte all’associazione guidata da Tango entra, perciò, nel merito dell’intesa possibile: “Non si tratta di un compromesso tra poteri, ma un impegno delle istituzioni verso il cittadino -è il suo argomento- .

La piattaforma sulla quale costruirlo è la nostra Costituzione”, dice il ministro degli Esteri. Ricordando come nella Carta del ’48, siano previsti “Il giusto processo, la parità tra le parti, la terzietà e l’imparzialità del giudice, la ragionevole durata del processo. Tutti princìpi alla cui piena attuazione dobbiamo concorrere”.

“Forza Italia non è contro la magistratura, sarebbe una contraddizione rispetto alla nostra cultura politica. Siamo un movimento liberale e garantista”. Anzi: “Credo di poter comprendere alcune delle vostre ragioni e preoccupazioni”, dice rivolto ai giudici.

Non mancando, come viene notato, di bacchettare chi invece, tra i rappresentanti del popolo, tra gli eletti, si avvale di immunità e scudi vari (“Nessun politico può rivendicare privilegi, ma ha diritto alle stesse garanzie riconosciute a qualsiasi altro cittadino”). Dal palco Tajani invita la politica “ad astenersi da ogni tentativo di condizionare le decisioni dei giudici”, passaggio che fa scattare l’applauso della sala, e a “interrogarsi sull’uso delle vicende giudiziarie” e “sulla tentazione di invocare le garanzie per chi è vicino e dimenticarle riguardo a un avversario”.

“Forza Italia non è contro la magistratura, sarebbe una contraddizione rispetto alla nostra cultura politica. Siamo un movimento liberale e garantista”. Anzi: “Credo di poter comprendere alcune delle vostre ragioni e preoccupazioni”, dice rivolto ai giudici.

Non mancando, come viene notato, di bacchettare chi invece, tra i rappresentanti del popolo, tra gli eletti, si avvale di immunità e scudi vari (“Nessun politico può rivendicare privilegi, ma ha diritto alle stesse garanzie riconosciute a qualsiasi altro cittadino”). Dal palco Tajani invita la politica “ad astenersi da ogni tentativo di condizionare le decisioni dei giudici”, passaggio che fa scattare l’applauso della sala, e a “interrogarsi sull’uso delle vicende giudiziarie” e “sulla tentazione di invocare le garanzie per chi è vicino e dimenticarle riguardo a un avversario”.

Se da un lato il vicepremier rivendica l’aver “contrastato gli abusi, gli eccessi, la spettacolarizzazione delle inchieste” e anche “un certo fare sommariamente giustizia”, con riferimento esplicito alle ferite di quasi 35 anni fa, quelle della stagione di Mani pulite, dall’altro ricorda come oggi “il lavoro della stragrande maggioranza delle toghe” è svolto “con rigore, equilibrio, discrezione, spesso in condizioni difficili se non proibitive”.

Snodo, nelle parole di Tajani è stato quello del referendum sulla separazione delle carriere dello scorso marzo. “Un confronto intenso, anche duro”, come lo ricorda, a distanza di poco meno di un anno. “Rispettiamo il responso delle urne”, dice il leader azzurro, dando atto al capo dei magistrati, a Tango, di aver messo sul tavolo il tema delle garanzie per i cittadini. Che può essere quello su cui ripartire per il patto proposto dagli azzurri. “Continuo a credere che il tema delle garanzie debba unirci, noi di Forza Italia e voi magistrati. Possiamo dissentire sugli strumenti per renderle più efficaci, ma dovremmo condividere la volontà di rafforzarle. Le garanzie dei cittadini non sono una rivendicazione della politica nei confronti della magistratura. Devono essere un impegno comune della politica e della magistratura nei confronti dei cittadini”. “Ecco perché sono qui a proporvi di andare insieme oltre il referendum e stringere perciò un Patto per lo Stato di diritto”. Da qui l’invito per dare “un seguito concreto” a questo incontro “che si trasformi in un confronto continuativo tra Forza Italia, la vostra Associazione e il mondo dell’avvocatura, coinvolgendo i gruppi parlamentari”.

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