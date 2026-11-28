Schianto frontale in provincia di Como: bilancio di un morto e tre feriti

Schianto frontale in provincia di Como: bilancio di un morto e tre feriti

Terribile incidente a Lurago D'Erba in provincia di Como questa notte, coinvolte due auto con a bordo ragazzi giovani che rientravano dalla serata, uno di loro è deceduto.

Non si placano gli incidenti stradali sulle strade italiane, il bilancio è serio anche in questa prima parte del fine settimana, periodo notoriamente più propenso a situazioni del genere complice l’arrivo del fine settimana e l’abitudine dei ragazzi ad uscire per andare a divertirsi con gli amici. Le condizioni non particolarmente propense a mettersi al volante assieme all’alta velocità portano poi spesso ad esiti anche fatali come in questo caso.

Schianto fatale in provincia di Como, nell’impatto coinvolte due vetture

E’ quasi l’alba di sabato mattina, due auto guidate da ragazzi giovani si trovano lungo la strada, la dinamica ancora al vaglio degli inquirenti permetterà di capire cosa sia effettivamente successo, l ‘impatto tra i due veicoli avviene frontalmente.

Una dinamica del genere è spesso correlata ad un’invasione di corsia da parte di un’auto che stava eseguendo un sorpasso.

L’impatto ferisce gravemente tre ragazzi giovani ma la situazione si fa ancora più critica perché vi è anche un quarto ferito che purtroppo è deceduto.

Schianto in provincia di Como, morto il guidatore di soli 29 anni

L’impatto, come anticipato nel primo paragrafo, ha coinvolto due vetture, le vittime del sinistro si trovavano tutte a bordo della medesima automobile, una Volkswagen Golf guidata dal giovane di 29 anni che purtroppo non ce l’ha fatta.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è stato immane per tentare di tirare fuori gli occupanti, come riporta Ansa.it, i tre feriti gravemente sono stati estratti, per l’uomo al volante, residente a Cantù, purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani portandolo di fatto a morire dentro l’abitacolo della propria automobile.

La ricostruzione della dinamica del terribile impatto è nelle mani dei Carabinieri e della Polizia Locale che a breve comunicheranno cosa sia effettivamente accaduto. Una collisione di questo tipo pone ancora una volta l’attenzione alla sicurezza in strada ed al rispetto dei limiti di velocità.