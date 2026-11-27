Sparatoria a San Pietro di Cavarzere durante un'operazione di polizia: un giovane albanese è morto e un uomo è in fuga.

Un giovane di origini albanesi è morto nel pomeriggio di venerdì 27 novembre durante una sparatoria a San Pietro di Cavarzere, frazione del comune in provincia di Venezia. Il conflitto a fuoco è avvenuto nel corso di un’operazione della Polizia di Stato, impegnata nell’esecuzione di due provvedimenti di arresto nei confronti di altrettanti uomini.

Dopo gli spari, uno dei destinatari del provvedimento è stato trovato senza vita, mentre un secondo uomo è stato fermato. Il terzo è riuscito a scappare nelle campagne circostanti.

L’episodio ha fatto scattare un’imponente operazione delle forze dell’ordine per rintracciare il fuggitivo. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere armato. Polizia e Carabinieri stanno passando al setaccio la zona, con l’aiuto di un elicottero che sta sorvolando l’area.

Sparatoria durante l’operazione della Polizia: un giovane morto

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 27 novembre, quando alcuni agenti della Polizia di Stato arrivati dalla Campania hanno raggiunto una casa isolata nelle campagne di San Pietro di Cavarzere. L’obiettivo era eseguire due provvedimenti di arresto nei confronti di altrettanti uomini.

All’interno dell’abitazione, secondo le prime ricostruzioni, si trovavano tre persone. Durante l’intervento è scoppiato un conflitto a fuoco e uno dei destinatari del provvedimento restrittivo, un giovane di origini albanesi, è rimasto ucciso.

La situazione si è sviluppata rapidamente: un secondo uomo presente nella casa è stato fermato dagli agenti, mentre il terzo è riuscito a fuggire. L’uomo si sarebbe allontanato attraversando i campi che circondano l’abitazione, facendo perdere le proprie tracce.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Non sono stati comunicati neppure i motivi per cui erano stati emessi i due provvedimenti di arresto. Restano quindi da chiarire diversi aspetti dell’operazione e le circostanze precise in cui è avvenuta la sparatoria.

Caccia al terzo uomo: ricerche anche con l’elicottero

Subito dopo il conflitto a fuoco è partita una vasta ricerca per individuare il terzo uomo, che sarebbe riuscito a scappare nelle campagne della zona. Le prime informazioni indicano che potrebbe essere armato, un elemento che ha portato le forze dell’ordine a intensificare i controlli e le attività di ricerca.

Diverse pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri stanno perlustrando il territorio, concentrandosi soprattutto nell’area intorno alla casa da cui il fuggitivo si è allontanato. Alle ricerche partecipa anche un elicottero della Polizia, impegnato nel sorvolo delle campagne per individuare eventuali movimenti sospetti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha rivolto un appello ai cittadini attraverso i social network. Nel suo messaggio ha invitato la popolazione a collaborare con le autorità e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine: “Polizia e Carabinieri sono al lavoro. Si raccomanda a tutta la cittadinanza la massima collaborazione con le autorità“.

Le ricerche proseguono e, al momento, n on sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità del fuggitivo. Le forze dell’ordine sono impegnate a rintracciarlo e a ricostruire quanto accaduto durante l’intervento che si è concluso con la morte del giovane.