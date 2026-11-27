Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiarito che l’attacco contro la nave da guerra russa nel porto di Bengasi, in Libia, è stato condotto senza un coordinamento preventivo con i partner europei. La precisazione è arrivata dopo una telefonata con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale, secondo quanto riferito, Zelensky avrebbe anche rivolto le proprie scuse per il mancato coinvolgimento dell’Italia.

I due leader hanno discusso della necessità di migliorare lo scambio di informazioni e garantire una comunicazione costante sulle operazioni militari. Nel frattempo, il governo italiano ha ribadito la propria preoccupazione per le possibili conseguenze dell’attacco sulla sicurezza del Mediterraneo. Sulla vicenda sono intervenuti anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, mentre Matteo Salvini ha annunciato una riunione urgente sulla sicurezza marittima.

Meloni e Zelensky al telefono: “L’operazione è stata condotta senza coordinamento”

A riferire del colloquio con Giorgia Meloni è stato lo stesso Zelensky attraverso un messaggio pubblicato su X. “Oggi ho parlato con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso le questioni su cui stiamo lavorando, ed è importante che ci comprendiamo a vicenda. Ho confermato che l’operazione recente in Libia è stata condotta senza una previa coordinazione con i nostri partner europei“, ha scritto il presidente ucraino.

Zelensky ha poi aggiunto che Kiev intende garantire lo scambio di tutte le informazioni necessarie tra gli organismi competenti dei due Paesi e mantenere una comunicazione diretta, regolare ed efficace.

Durante la telefonata, Meloni avrebbe spiegato la complessità della situazione e le ragioni per cui l’Italia considera fondamentale essere informata in anticipo su operazioni di questo tipo. I due leader avrebbero concordato di rafforzare il coordinamento per il futuro, con un maggiore coinvolgimento anche dei servizi di intelligence ucraini, che dovranno fornire più dettagli sulle operazioni prima che vengano condotte.

La posizione della presidente del Consiglio è stata chiarita anche attraverso una nota di Palazzo Chigi. Meloni ha espresso la preoccupazione del governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi, ritenuta una violazione della sovranità libica e un possibile fattore di estensione del conflitto al Mediterraneo.

La premier ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, precisando però che questo non può significare accettare iniziative che mettano a rischio la sicurezza italiana e quella della regione.

Il presidente ucraino, secondo la nota, ha confermato l’assenza di un coordinamento preventivo con i partner europei, assicurando di aver compreso le preoccupazioni italiane e impegnandosi a garantire una maggiore condivisione delle informazioni.

Anche Meloni è tornata sull’argomento durante l’Assemblea programmatica di Noi Moderati: “Mi pare che anche il presidente Zelensky abbia, diciamo, chiarito alcune precedenti parole, che erano state evidentemente oggetto di molti dubbi“. E ha aggiunto: “E lo ha fatto, del resto, anche con me direttamente durante una telefonata che abbiamo avuto oggi“.

Tajani e Crosetto smentiscono il coordinamento, Salvini convoca il Cism

Poche ore prima della telefonata con Meloni, Zelensky aveva parlato dell’attacco in un’intervista alla Bbc, definendo la nave russa Merkury un “obiettivo assolutamente legittimo“. Il presidente aveva riconosciuto che operazioni di questo tipo sono “molto pericolose“, ma aveva sostenuto che le forze ucraine non agiscono mai senza prima coordinarsi con i propri partner.

Dichiarazioni che avevano provocato la reazione dei ministri italiani. Antonio Tajani aveva escluso qualsiasi coinvolgimento di Roma: “Non c’è mai stato alcun coordinamento. Anche il Ministro degli Esteri Andrij Ivanovyc Sybiha ha detto che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia, quindi non è vero quello che ha detto Zelensky“.

Il ministro degli Esteri aveva quindi ribadito che l’Italia non era stata informata dell’operazione e che non c’era stata alcuna condivisione preventiva di informazioni.

Sulla stessa linea il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aveva sottolineato come nessuno degli alleati fosse stato avvertito. “Zelensky ha detto una cosa falsa“, aveva dichiarato, precisando che non erano stati informati né l’Unione europea, né la Nato, né la Francia o il Regno Unito. “Non solo l’Italia non sapeva nulla, ma nessun altro Paese alleato“, aveva aggiunto.

Dopo il chiarimento del presidente ucraino, è intervenuto anche Tajani, che ha precisato: “Il governo non ha mai mentito, né al Parlamento né ai media, sugli attacchi ucraini a Bengasi. Le scuse di Zelensky chiariscono la situazione una volta per tutte“.

Intanto, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini presiederà martedì primo dicembre una riunione urgente del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima (Cism), in formato ristretto. A comunicarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al centro dell’incontro ci saranno le conseguenze dell’aggravamento del quadro geopolitico internazionale e i rischi legati a una possibile estensione del conflitto tra Russia e Ucraina nel Mediterraneo. Particolare attenzione sarà dedicata alla libertà di navigazione, alle possibili ripercussioni sul traffico mercantile e alla tutela degli interessi nazionali.