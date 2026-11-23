Zelensky rivendica l'attacco a due navi russe in Libia, Salvini chiede chiarimenti e Tajani lancia l'allarme. Ecco cosa sta succedendo e gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Gli attacchi ucraini contro obiettivi russi arrivano fino al Mediterraneo e accendono la preoccupazione in Italia per un possibile allargamento del conflitto. Dopo il raid contro due navi al largo della Libia, Matteo Salvini e Antonio Tajani lanciano l’allarme sulle conseguenze per la sicurezza della regione, mentre il governo libico chiede alle Nazioni Unite di fare luce sulle operazioni militari attribuite a Kiev.

Raffineria russa colpita e navi attaccate al largo della Libia: la rivendicazione di Zelensky

L’esercito ucraino ha rivendicato una serie di raid contro infrastrutture energetiche russe. Nel corso della notte, le forze di Kiev avrebbero colpito la raffineria Lukoil di Perm, danneggiando tre unità di lavorazione. Nel mirino anche la stazione di pompaggio petrolifera di Kaleykino, in Tatarstan, dove sarebbero stati compromessi quattro serbatoi.

Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito su Telegram che si tratta del secondo attacco contro l’impianto in appena quattro giorni.

A destare maggiore attenzione sono però le operazioni condotte nelle acque libiche, dove Kiev ha preso di mira due imbarcazioni russe nei pressi di Bengasi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato l’impiego di sette droni navali, rivendicando l’affondamento della corvetta russa Merkury e il colpimento della nave cargo MV Angara, che secondo l’Ucraina sarebbe stata utilizzata per trasportare armi.

«Nonostante i tentativi del nemico di contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata», ha scritto Zelensky su X, definendo riuscita l’operazione contro entrambi gli obiettivi.

Salvini e Tajani temono un’escalation nel Mediterraneo: la Libia chiede un’indagine all’Onu

Gli attacchi hanno provocato la reazione del governo libico con sede nell’est del Paese, guidato da Osama Hammad, che ha presentato un reclamo formale all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La richiesta è quella di avviare un’indagine internazionale sugli attacchi contro navi russe e maltesi al largo di Bengasi, verificando anche l’eventuale presenza di personale o strutture militari ucraine in Libia e il possibile utilizzo di siti nella parte occidentale del territorio per preparare e lanciare droni marini esplosivi. «Chiediamo all’Ucraina di fornire una spiegazione ufficiale in merito alle sue attività militari in Libia», ha dichiarato Hammad.

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Salvini, che ha espresso dubbi sull’effettivo legame tra le operazioni e la difesa dell’Ucraina. Il vicepremier ha inoltre annunciato che chiederà all’ambasciatore ucraino la rimozione dal sito Myrotvorets di tutti i cittadini italiani inseriti nella lista dei nemici di Kiev, oltre alla chiusura del portale. «Un conto è inviare aiuti per sostenere un popolo aggredito e un altro è se questi aiuti finiscono per affondare navi in giro per il mondo», ha commentato, tornando a sollevare interrogativi sul sostegno militare italiano.

Preoccupazione condivisa anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui l’intensificazione delle operazioni militari durante i negoziati può rappresentare un segnale di forza delle parti coinvolte, ma rischia di compromettere gli equilibri regionali. «Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia», ha dichiarato a Baku. Tajani ha quindi ribadito che «la guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitata assolutamente», auspicando che i raid restino episodi isolati e sottolineando la necessità di tutelare la sicurezza, la libertà di navigazione e la stabilità della Libia.