Roma, 23 nov. (askanews) – “I farmacisti sono centrali, nell’idea di governo, nell’erogazione di servizi di prossimità. In forza di una pianta organica, le farmacie e i farmacisti sono presenti su tutto il territorio nazionale, dal centro urbano fino al più piccolo dei centri montani con poche centinaia di abitanti. Declinare questa prossimità, questa capillarità come volàno di salute è l’intenzione del governo”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine della XX edizione del Caduceo d’Oro, promosso dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, svoltosi nel week end al Centro Congressi della Nuova Fiera del Levante di Bari.”Lo abbiamo declinato puntualmente nella farmacia dei servizi, che abbiamo finanziato con 50 milioni di euro, abbiamo dato nuove funzioni al farmacista – ha aggiunto -: oltre al cardiaco, oltre al pressorio, elettrocardiogramma, spirometria, insieme alla possibilità di vaccinare, di prenotare in farmacia, insieme ai servizi di telemedicina.

Una nuova idea di sanità, molto più capillare, molto più presente sul territorio, che vede nei farmacisti e nelle farmacie un elemento fondamentale”.