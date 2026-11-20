Giovedì pomeriggio un proiettile è caduto alle spalle dell’ambasciata dei Paesi Bassi a Kyiv, causando danni lievi all’edificio. Non ci sono stati feriti. Nella stessa giornata il governo olandese ha deciso di convocare l’ambasciatore russo nei Paesi Bassi, una mossa diplomatica con cui L’Aia manifesta formalmente la propria protesta.

Il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen ha spiegato che il colpo è arrivato nel pomeriggio di giovedì, nell’area retrostante la sede diplomatica.

Il ministro ha definito l’episodio inaccettabile e lo ha indicato come motivo sufficiente per convocare il rappresentante di Mosca all’Aia. Il personale dell’ambasciata non ha riportato conseguenze fisiche, mentre il danno materiale è stato descritto come contenuto.

Colpi vicino alle altre ambasciate nella capitale ucraina

L’episodio di Kyiv non riguarda soltanto i Paesi Bassi.

Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha confermato che anche la sede diplomatica austriaca è stata colpita, senza che tra il personale si registrassero vittime. Poco dopo la ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard ha annunciato che anche Stoccolma convocherà l’ambasciatore russo, in relazione a un’esplosione avvenuta vicino alla propria rappresentanza nella capitale Ucraina.

Il quadro che emerge è quindi quello di più ambasciate europee investite da colpi o detonazioni nello stesso contesto. Al momento non sono stati chiariti i responsabili diretti dei singoli episodi, né è stata resa nota una ricostruzione condivisa della dinamica.

La replica dell’ambasciata russa nei Paesi Bassi

La rappresentanza russa nei Paesi Bassi ha risposto nello stesso giorno con una dichiarazione in cui sostiene che sia sempre più difficile considerare i Paesi Bassi un semplice spettatore della guerra in Ucraina. Il testo accusa il governo di L’Aia di aver progressivamente aumentato il proprio impegno nel conflitto.

Nella nota si legge testualmente: «Attraverso le sue azioni, L’Aia sta costantemente approfondendo il proprio coinvolgimento nel conflitto, contribuendo al suo prolungamento e a un’ulteriore escalation». La dichiarazione non ha collegato in modo esplicito l’episodio di Kyiv alle affermazioni contenute nel comunicato, che si concentrano piuttosto sulla posizione politica olandese nel conflitto.

Destinus, i missili e i test sui droni in Ucraina

Sul fronte olandese si è aggiunta un’altra vicenda, che riguarda la società Destinus, con sede nei Paesi Bassi. Earlier this week l’azienda ha dichiarato che i propri missili erano le uniche armi di fabbricazione straniera utilizzate nell’attacco ucraino di martedì contro il ponte di Crimea.

Nello stesso giorno del caso di Kyiv, un quotidiano olandese ha riportato che alcuni dipendenti di Destinus sarebbero stati attivi in Ucraina, dove avrebbero testato i droni della società su obiettivi russi. L’azienda ha replicato che il proprio personale ha sostenuto esclusivamente l’esercito ucraino, nel rispetto dei contratti stipulati.

Non è chiaro se esista un collegamento tra il proiettile caduto vicino all’ambasciata olandese e le notizie che riguardano Destinus. Le due vicende restano per ora separate, e nessuna delle parti coinvolte ha stabilito un nesso tra i due episodi.