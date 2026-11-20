Il mercato dell’energia europeo si presenta oggi con un quadro complesso, dove la volatilità dei prezzi è guidata da fattori esterni piuttosto che dalla sola domanda industriale. Ad Amsterdam, l’indice di riferimento Ttf ha avviato la seduta in territorio positivo, registrando un incremento del 2,55% che porta la quotazione a 86,59 euro al megawattora.

Questo movimento riflette la preoccupazione degli investitori riguardo alla sicurezza delle forniture future.

La dinamica attuale non può essere letta in isolamento, ma va inserita in un contesto più ampio di incertezza globale. Gli analisti evidenziano come le tensioni geopolitiche, in particolare quelle legate alle rotte commerciali e ai siti di estrazione, abbiano riacceso i timori di una possibile carenza di offerta.

Parallelamente, i dati sugli stoccaggi mostrano una situazione meno confortante rispetto alle aspettative iniziali della stagione autunnale.

L’impatto delle crisi internazionali sulle forniture

Un elemento cruciale che pesa sulle contrattazioni è rappresentato dalle difficoltà operative emerse nelle ultime settimane. Il settore ha dovuto fare i conti con interruzioni impreviste che hanno ridotto la capacità disponibile sul mercato spot.

In Norvegia, uno dei principali fornitori di gasdotto per l’Europa, si sono verificati problemi significativi che hanno costretto all’arresto temporaneo della produzione.

Nello specifico, il campo Visund ha subito un fermo produttivo a causa di un incendio elettrico, evento che ha coinvolto direttamente l’operatore Equinor. Di conseguenza, la società di trasporto Gassco ha dovuto rimodulare le esportazioni verso i mercati continentali. A questo scenario si aggiunge la situazione nel Golfo Persico, dove QatarEnergy ha dichiarato lo stato di forza maggiore per le consegne di GNL (Gas Naturale Liquefatto). Questa misura eccezionale rimane attiva almeno fino alla fine di dicembre, creando un vuoto nell’offerta che i trader stanno cercando di coprire con incrementi di prezzo.

Volatilità storica recente

Per comprendere la portata dell’attuale aumento, è utile guardare all’andamento delle ultime settimane. Nella prima metà di novembre, i valori erano stati caratterizzati da forti oscillazioni. Si ricorda che nella giornata del 12 novembre 2026, il contratto front-month aveva toccato un massimo mensile di 92,26 euro al megawattora. Successivamente, si era assistito a una discesa, con una rilevazione mattutina del 19 novembre che mostrava un valore inferiore, pari a 82,30 euro/MWh (+1,9%).

Queste fluttuazioni evidenziano quanto il mercato sia sensibile alle notizie di cronaca internazionale. La soglia psicologica dei 100 euro al megawattora, superata a fine ottobre, rimane un punto di riferimento critico. Attualmente, pur essendo sotto quel livello, le quotazioni restano elevate rispetto alla media storica recente, segnalando una tensione persistente tra domanda e disponibilità effettiva di risorse.

Stoccaggi e condizioni climatiche

Oltre agli aspetti politici e infrastrutturali, un ruolo determinante è giocato dai livelli di riempimento dei depositi sotterranei europei. La riduzione degli stoccaggi è stata accelerata dall’abbassamento delle temperature registrato nelle ultime settimane. Un inverno rigido o anche solo anticipato rispetto alle medie stagionali impone un prelievo massiccio dalle riserve, riducendo il cuscinetto di sicurezza per i mesi successivi.

Il dato di 93,21 euro al megawattora circolato in altre fasi della giornata o in report alternativi conferma l’area di scambio elevata. Gli operatori temono che se la domanda di riscaldamento dovesse aumentare ulteriormente, senza un corrispondente incremento delle importazioni via GNL o gasdotto, i prezzi potrebbero tornare a sfidare quota 100 euro. La combinazione di bassi stoccaggi e rischi di interruzione delle forniture LNG mantiene alta la guardia dei trader, che preferiscono accumulare posizioni lunghe in attesa di chiarimenti sulla stabilità politica in Medio Oriente e sulla ripresa operativa dei siti norvegesi.