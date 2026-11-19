Finanza e mercati

L'economista Gabriel Zucman lancia un appello internazionale per tassare gli arretrati fiscali dei miliardari, sostenuto da premi Nobel e in vista di un vertice a Parigi contro lo squilibrio del potere economico.

Il dibattito sulla distribuzione della ricchezza ha trovato un nuovo catalizzatore nelle proposte avanzate dall’economista franco-americano Gabriel Zucman. Attraverso la pubblicazione imminente di un manifesto firmato da oltre cento intellettuali e accademici, tra cui i premi Nobel Esther Duflo e Joseph Stiglitz, Zucman mira a ridefinire il concetto di giustizia fiscale a livello globale.

L’iniziativa culminerà con il primo “Sommetto di Parigi contro l’oligarchia internazionale“, previsto per sabato, un evento organizzato dall’Osservatorio internazionale della fiscalità diretto dallo stesso economista.

La crisi dell’uguaglianza davanti al fisco

Zucman parte da un dato strutturale preoccupante: le analisi condotte dal suo osservatorio dimostrano che gli individui più facoltosi contribuiscono alle casse statali in misura significativamente inferiore rispetto alla media della popolazione.

In termini pratici, i super ricchi versano circa la metà delle imposte obbligatorie rispetto ai cittadini comuni. Questa disparità viene interpretata come una rottura fondamentale del principio democratico dell’uguaglianza davanti all’imposta.

Secondo l’economista, tale ingiustizia fiscale ha alimentato l’esplosione della concentrazione patrimoniale, spiegando fino al 50% della crescita abnorme delle fortune miliardarie.

Per contrastare questo fenomeno, il manifesto propone due strumenti principali. Il primo è un imposta di regolarizzazione, destinata a recuperare gli “impayés” (arretrati) storici degli ultra-ricchi. La aliquota ipotizzata è del 25% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro o dollari. In Francia, questa misura potrebbe generare introiti stimati in 250 miliardi di euro, equivalenti a circa l’8% del PIL nazionale, con la possibilità di diluire il pagamento su un decennio.

Zucman rassicura sul fatto che “nessuno sarà danneggiato”: chi può dimostrare di aver già pagato la propria quota giusta non sarà soggetto a ulteriori prelievi. A questa imposta retroattiva si aggiunge la cosiddetta “tassa Zucman”, già nota ma respinta dal Parlamento francese, che impone un’aliquota minima del 2% sui grandi patrimoni.

L’influenza politica dei super ricchi

Il cuore argomentativo del testo risiede nel legame inscindibile tra ricchezza estrema e potere politico. Come afferma Zucman, “l’estrema ricchezza è sempre un estremo potere”. I dati evidenziano un cambio epocale: se nel 1987 lo 0,0001% della popolazione mondiale deteneva il 3% del PIL globale, oggi quella stessa frazione (circa 3.000 famiglie) controlla il 17% del PIL mondiale. Una cifra che, se spesa interamente, garantirebbe il reddito di oltre mezzo miliardo di persone per un anno.

Questo squilibrio consente ai miliardari di influenzare l’ideologia dominante attraverso l’acquisto di media e di orientare le politiche pubbliche. Un esempio recente citato riguarda la California, dove un referendum sull’imposta patrimoniale è stato bocciato dopo che i super ricchi hanno speso 400 milioni di dollari in campagne mediatiche definite “disinformative” da Zucman. Per tutelare il pluralismo, il manifesto suggerisce l’introduzione di un diritto di revoca degli azionisti privati da parte dei dipendenti, per limitare il controllo editoriale dei miliardari sulla stampa economica.

Governance dell’Intelligenza Artificiale e futuro democratico

Oltre alla sfera fiscale, il documento affronta la questione cruciale della governance delle tecnologie emergenti. L’intelligenza artificiale viene descritta come un settore strategico il cui sviluppo attuale, guidato da multinazionali private, pone rischi esistenziali per l’abitabilità del pianeta. La proposta prevede che le società di IA siano affidate a fondazioni internazionali senza scopo di lucro, operanti in un quadro cooperativo e decentralizzato, sottraendo queste risorse vitali alla logica del profitto privato.

Per quanto riguarda il contesto politico francese, Zucman chiarisce di non avere contatti diretti con candidati specifici, inclusi quelli di sinistra come Jean-Luc Mélenchon, dichiarando che il suo interesse risiede esclusivamente nelle idee e nei programmi piuttosto che nelle figure personali. L’obiettivo finale resta quello di riportare il tema della tassazione progressiva al centro del dibattito pubblico, sfidando l’inerzia legislativa che ha finora bloccato simili iniziative sia in Francia che altrove.