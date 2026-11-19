Il 19 novembre 2026 la Coalizione dei Volenterosi si è riunita a Berlino per discutere del futuro dell’Ucraina. La presidente del Consiglio giorgia meloni ha partecipato ai lavori nello stesso giorno in cui Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen, un confronto che ha pesato sul dibattito della capitale tedesca.

Il messaggio di Meloni alla Cina

Secondo la premier, la dichiarazione uscita da Shenzhen tocca stabilità strategica, energia e rischi nucleari. Meloni ha accolto con favore l’impegno a evitare che una guerra nucleare venga mai combattuta. Il testo, però, non cita la guerra in Ucraina, e questa assenza le pare il dato più rilevante.

Da qui derivano, a suo giudizio, due conclusioni.

La prima riguarda il ruolo di Pechino. Se la Cina vuole davvero essere una forza di stabilità, afferma Meloni, deve usare la propria influenza per spingere la Russia verso una pace reale. La seconda riguarda il metodo: non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina, e non può esserci pace senza l’Europa.

Su questo punto, dice la premier, il consenso tra i partecipanti è ampio.

Meloni ha poi chiesto che le parole sull’energia si traducano in fatti. Ha indicato come primo banco di prova la rete elettrica ucraina, perché in gioco ci sono la sicurezza delle centrali nucleari nel continente, milioni di civili che affrontano l’inverno e mercati dell’energia già sotto pressione. Se Mosca dovesse opporsi, ha aggiunto, il mondo capirà chi vuole la pace e chi invece no. Nel frattempo l’Italia continuerà a sostenere Kiev e a mantenere alta la pressione sulla Russia.

Il formato E5 e la proposta sull’Articolo 5

Sul piano operativo, Meloni ha ricordato le decisioni prese a Dublino: un team europeo che lavora a stretto contatto con l’Ucraina e con gli Stati Uniti. Ora, ha sostenuto, questo gruppo deve ricevere un mandato chiaro che stabilisca che cosa chiedere, che cosa offrire e che cosa non accettare mai. Il formato E5, che riunisce Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia, dovrà quindi muoversi con obiettivi definiti.

La premier ha anche spiegato che il vertice non si chiude senza risultati. La Coalizione sta lavorando alle garanzie di sicurezza per Kiev, tra cui un impegno ispirato all’Articolo 5 della Nato, proposto dall’Italia. Il modello, ha precisato, è già sul tavolo negoziale.

Kushner, Macron e l’adesione dell’Ucraina alla Nato

Dal fronte americano, Jared Kushner ha annunciato a Berlino che la Russia ha accettato di partecipare a un formato multilaterale con gli europei. Secondo Kushner, Mosca ed Europa devono tornare a parlarsi, perché da quattro anni non lo fanno.

Il presidente francese Emmanuel Macron, nella conferenza stampa finale, ha chiesto di riaprire la questione dell’adesione dell’Ucraina alla Nato, come aveva proposto qualche giorni prima. L’ipotesi era stata accantonata nel primo semestre del 2022, in un quadro completamente diverso. Macron ritiene che il tema riguardi anche gli europei in vista del giorno dopo, quando l’Ucraina disporrà di un equipaggiamento consistente e di un esercito numeroso. Per la sicurezza di lungo periodo, a suo parere, la presenza di Kiev nell’Alleanza sarebbe opportuna.

Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato i Paesi del gruppo E3 e i partner che sostengono la stessa linea. Per Zelensky la migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina, e di fatto per l’intera Europa, è l’adesione alla Nato.

Il bilancio di Merz

Il cancelliere tedesco Merz, padrone di casa, ha tracciato un bilancio netto del confronto. A Shenzhen, ha detto, c’è stata una photo opportunity, mentre a Berlino sono stati ottenuti risultati concreti. Secondo Merz, il vertice consente di affermare con ottimismo che per tutto il prossimo anno l’Ucraina potrà contare su un sostegno forte. Anche i Paesi baltici e nordici hanno annunciato misure di sostegno, con l’obiettivo di permettere a Kiev di difendersi in modo efficace e di negoziare da una posizione di forza.

La giornata si era aperta con l’arrivo di Meloni all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, dove l’ambasciatore d’Italia Fabrizio Bucci l’ha accolta. La premier è poi proseguita verso la Cancelleria federale, dove Merz ha accolto i leader e i rappresentanti dei circa trenta Paesi presenti. In serata Meloni ha lasciato con un’ora di anticipo i lavori per partecipare a un vertice di maggioranza sulla manovra, in videoconferenza.