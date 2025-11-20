Carmen Consoli sotto accusa. La cantautrice siciliana, durante una lezione all’Università di Palermo, avrebbe infatti insultato Giorgia Meloni sull’aspetto fisico. Ma ecco che cosa è successo.

Carmen Consoli insulta Giorgia Meloni per l’aspetto fisico? Scontro dopo la lezione all’Università

Carmen Consoli nella bufera dopo un incontro su “Poesie e Musica in Sicilia“, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.

La cantautrice infatti, a un certo punto, si è messa a raccontare un sogno, o meglio quello che lei ha definito “un incubo”, con protagonista Giorgia Meloni: “l’altro giorno ho avuto un incubo. Avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C’era la Meloni incazzatissima con me che pareva ‘sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi‘”. Le parole della cantante hanno ovviamente scatenato la reazione di FdI.

Carmen Consoli insulta Giorgia Meloni per l’aspetto fisico? La reazione di FdI

Dopo le parole di Carmen Consoli contro la premier Giorgia Meloni, non è tardata la risposta di FdI via social: “insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena. Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino.” In aula, come ricorda Repubblica, Carmen Consoli stava in realtà rispondendo alle critiche ricevute per il suo sostegno alla Flotilla, “se avessi una barchetta, sarei partita senza esitazioni verso Gaza.” aveva detto qualche mese fa. Davanti all’aula gremita dell’Università: “mi hanno dato della ‘comunista con la barca a vela’. Dire questa cosa si è trasformata nel fatto che io avrei la barca a vela. E’ inutile che vi studiate ‘sto saluto romano se non conoscete l’italiano”.