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Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita

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(Adnkronos) - Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant'Ignazio, nel centro storico della Capitale. Le lastre in ferro, finite a terra, s...

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(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant’Ignazio, nel centro storico della Capitale. Le lastre in ferro, finite a terra, sono rimbalzate finendo addosso alla studentessa, trasportata non in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù.

Sul posto gli agenti della Polizia Scientifica, del commissariato Trevi e i carabinieri Tutela Patrimonio Culurale. 

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