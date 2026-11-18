Si sono conclusi a Shenzhen i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping, durati oltre due ore. L’attenzione si sposta ora sul possibile incontro trilaterale con il presidente statunitense Donald Trump, previsto a margine del vertice Apec. Putin si è detto fiducioso sui risultati del confronto, definendolo un appuntamento dai «grandi benefici potenziali» per i rapporti tra le tre potenze.

I rapporti tra Mosca e Pechino e le critiche di Putin alle sanzioni occidentali

Nel corso dell’incontro, Putin ha ribadito la solidità dell’asse tra Russia e Cina, sostenendo che il lavoro comune stia procedendo «verso l’alto», con ricadute positive per entrambe le popolazioni. I due Paesi, secondo il presidente russo, condividono un approccio costruttivo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare più equo.

Una posizione condivisa anche da Xi Jinping, che ha descritto il legame tra Mosca e Pechino come «saldi come una montagna». Il presidente cinese ha sottolineato che la collaborazione bilaterale rappresenta un elemento di stabilità in uno scenario internazionale segnato da cambiamenti e incertezze, senza lasciarsi condizionare dalle tensioni e dalle oscillazioni di breve periodo.

Putin ha inoltre evidenziato le prospettive di crescita degli scambi commerciali tra i due Paesi nel 2026, confermando l’intenzione di consolidare ulteriormente la cooperazione economica. Nel suo intervento al vertice degli amministratori delegati dell’Apec, il leader del Cremlino ha affrontato anche il tema delle sanzioni occidentali, sostenendo che le restrizioni imposte alla Russia producano conseguenze negative anche per gli Stati che le hanno adottate. Putin ha definito quella russa la più grande economia europea e ha criticato l’Unione europea per non essere riuscita, a suo giudizio, a compensare la perdita del mercato russo e delle forniture energetiche a basso costo provenienti da Mosca. Una situazione che, secondo il presidente, avrebbe indebolito la competitività economica europea e ridotto il potenziale di sviluppo dell’Ue.

Terminati i colloqui tra Xi e Putin, attesa per il vertice con Trump: “Sarà estremamente utile”

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping si sono incontrati a Shenzhen, in occasione della 33esima riunione dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma tra il 18 e il 19 novembre. I colloqui bilaterali, ospitati presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang, sono iniziati in formato allargato e si sono concentrati soprattutto sulle prospettive di rafforzamento della cooperazione economica tra Mosca e Pechino. Successivamente, il confronto è proseguito durante una colazione di lavoro a cui hanno preso parte, tra gli altri, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov. La conversazione tra i due presidenti è durata complessivamente oltre due ore, come riferito dall’agenzia Tass.

Al termine dell’incontro, Putin ha espresso ottimismo in vista del prossimo appuntamento con il presidente statunitense Donald Trump e Xi Jinping, previsto a margine del vertice Apec: «Mi aspetto che l’incontro trilaterale programmato a margine del vertice sarà estremamente utile». Il leader russo si attende dunque «grandi benefici potenziali» da un confronto che potrebbe aprire nuove prospettive nei rapporti tra le tre potenze.