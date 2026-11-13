Nuovo cambio di rotta nella strategia degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Donald Trump ha deciso di escludere JD Vance dai negoziati di pace con Teheran, affidando al vicepresidente un incarico legato alla politica interna. Il presidente americano ha inoltre ribadito di non considerare necessario un accordo diplomatico, lasciando aperta la possibilità di nuovi attacchi militari e alimentando i dubbi su come intenda porre fine al conflitto.

Trump esclude JD Vance dai negoziati con l’Iran: «Non abbiamo bisogno di un accordo»

Donald Trump ha annunciato un cambio di strategia nei rapporti con Teheran, dichiarando che il vicepresidente JD Vance non sarà più coinvolto negli eventuali colloqui di pace con l’Iran. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, nel quale il presidente statunitense ha anche escluso la necessità di raggiungere un’intesa diplomatica con il Paese.

«Non abbiamo bisogno di un accordo con Teheran», ha scritto, aggiungendo che «Quei tempi sono ormai lontani». Trump ha quindi affidato al suo vice un incarico legato alla politica interna, chiedendogli di concentrarsi sulle presunte situazioni di corruzione e criminalità negli Stati amministrati dai Democratici, indicando in particolare Minnesota, California e Illinois.

Secondo il presidente, intervenire su questi fenomeni consentirebbe di recuperare ingenti risorse economiche, quantificate in miliardi di dollari ogni mese, contribuendo anche a migliorare i conti federali. Nel suo intervento ha inoltre rivendicato il controllo sulle risorse iraniane e sullo Stretto di Hormuz, affermando: «Abbiamo i loro soldi, centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro Stretto!». Il riferimento è al passaggio marittimo strategico per il commercio internazionale di petrolio e gas naturale liquefatto, diventato uno dei principali punti di tensione nel confronto tra Washington e Teheran.

La minaccia di nuovi attacchi e il ruolo di Putin nella mediazione

L’esclusione di Vance dai negoziati arriva mentre restano aperti diversi interrogativi sulle intenzioni della Casa Bianca e sulle possibilità di una soluzione diplomatica. In un’intervista a Salem News, Trump ha infatti lasciato intendere di non voler escludere una ripresa delle operazioni militari contro l’Iran. Interpellato sulla possibilità di ricorrere nuovamente alla forza per proteggere gli alleati americani e le imbarcazioni statunitensi da eventuali minacce, il presidente ha risposto senza esitazioni: «Nessuna esitazione».

Ha inoltre sostenuto che il regime iraniano sarebbe sempre più indebolito dalla pressione economica, esercitata attraverso il blocco navale americano e una situazione di forte inflazione. Sul fronte diplomatico, intanto, è emerso il possibile coinvolgimento di Vladimir Putin. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Qalibaf, parlando ad Al Jazeera, ha riferito che sarebbero stati proprio alcuni rappresentanti statunitensi a chiedere al presidente russo di favorire un contatto tra Washington e Teheran. «Sono stati gli statunitensi, durante una visita a Mosca, a parlare con il presidente Putin e a chiedergli di contattare l’Iran affinché, in ogni caso, Teheran accettasse di avviare colloqui diretti con loro», ha dichiarato.

Nei giorni precedenti, inoltre, il Wall Street Journal aveva riportato l’indiscrezione secondo cui Vance stava valutando un possibile incontro a Doha con Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, per riaprire il dialogo. A complicare ulteriormente il quadro politico sono anche i risultati delle elezioni di medio termine del 3 novembre, che hanno consegnato ai Democratici la maggioranza al Congresso. Lo stesso vicepresidente aveva collegato la sconfitta repubblicana al peso politico del conflitto con l’Iran, mentre Trump sembra ora orientato a escludere la via negoziale.