Nel ricordo trasmesso il 12 novembre, Pier Silvio Berlusconi celebra la vita e l'opera di Toni Capuozzo, definendolo un uomo libero e una guida per il giornalismo.

Il 12 novembre, in un’intervista trasmessa dal TG5, Pier Silvio Berlusconi ha dedicato alcune parole a Toni Capuozzo, storico giornalista di guerra venuto a mancare a 77 anni. L’intervento, realizzato dalla redazione di MFE-MediaForEurope, è stato caratterizzato da una carica emotiva intensa, con il dirigente che ha voluto porre l’accento sulla dimensione umana del professionista più che sui risultati professionali.

Pier Silvio Berlusconi rende omaggio a Toni Capuozzo

Durante la puntata serale, l’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope ha dichiarato: “Una persona a cui volevamo tutti bene“. Ha proseguito sottolineando che Capuozzo rappresentava “un professionista unico, un pezzo della nostra storia e del giornalismo italiano”. La testimonianza è stata arricchita da un ricordo personale, poiché il capo ha affermato che il giornalista gli ha dato “tanto alla nostra azienda e a me”, descrivendolo come “una persona molto intelligente” e come qualcuno capace di ascoltare tutti con una libertà di pensiero rara.

Le parole che hanno segnato il ricordo

Le parole di Berlusconi sono state ripetute più volte nelle successive edizioni dei telegiornali di Canale 5, Rete 4 e Studio Aperto, confermando la profondità del sentimento di gratitudine: “Era un uomo di grande umanità a cui va una profonda gratitudine”. Il ricordo è stato accompagnato da un breve montaggio di immagini che mostrano Capuozzo in azione sul campo, a testimoniare la sua abilità nel riportare le notizie di guerra con una lente d’ingrandimento umana e imparziale.

L’eredità di Toni Capuozzo nel giornalismo italiano

Il tributo non si è limitato a Pier Silvio Berlusconi. Nelle edizioni del TG5 e del TG4 della stessa giornata, anche colleghi come Paolo Liguori e Alessandro Sallusti hanno condiviso la loro esperienza di vita accanto a Capuozzo. Liguori ha definito il giornalista “un amico di una vita” e ha ricordato gli “incredibili momenti di condivisione” che hanno caratterizzato la loro collaborazione. Sallusti, invece, ha sottolineato l’aspetto più caratterizzante della sua personalità, affermando: “Era un uomo libero“, capace di mantenere la propria autonomia di pensiero anche nelle situazioni più difficili.

Testimonianze di Paolo Liguori e Alessandro Sallusti

Le dichiarazioni di Liguori hanno messo in luce il legame affettivo costruito negli anni di lavoro sul campo, descrivendo Capuozzo come “una presenza costante, capace di rendere ogni reportage più umano”. Sallusti ha aggiunto che la libertà di pensiero di Capuozzo si traduceva in “un giornalismo che non temeva di fare domande scomode, ma che sapeva farlo con rispetto e profondità”. Entrambi hanno concordato che l’eredità di Capuozzo non si limita al passato, ma continua ad ispirare le nuove generazioni di reporter.

Il tributo è stato concluso con una breve sequenza di immagini che mostrano Capuozzo negli ultimi anni di attività, accompagnata da una voce fuori campo che richiama il suo impegno per la verità e la libertà di stampa. Il ricordo, così articolato, offre un quadro completo di un professionista che ha saputo coniugare competenza tecnica, intelligenza e un profondo senso di umanità, lasciando un segno indelebile nel panorama mediatico italiano.