La Camera ha approvato definitivamente il ddl antisemitismo, al termine di un acceso confronto politico che ha diviso maggioranza e opposizioni. Il provvedimento, passato con 147 voti favorevoli, introduce la definizione di antisemitismo dell’Ihra e nuove misure di prevenzione e monitoraggio. Restano però le polemiche sulla distinzione tra odio antiebraico e libertà di critica nei confronti di Israele.

Ddl antisemitismo, via libera definitivo della Camera: 147 voti a favore e 93 contrari

Dopo un confronto parlamentare particolarmente acceso, il 17 novembre 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge contro l’antisemitismo, già passato al Senato lo scorso marzo. Il provvedimento ha ottenuto 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astensioni.

A sostenerlo sono stati il centrodestra, Italia Viva e Azione, mentre Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro.

Al centro delle polemiche c’è l’adozione della definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), comprensiva degli esempi relativi anche ad alcune forme di critica nei confronti dello Stato di Israele.

Il testo definisce l’antisemitismo come «una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei». Le opposizioni hanno contestato il rischio di non distinguere adeguatamente il pregiudizio antisemita dalle critiche politiche rivolte al governo israeliano. Pd, Avs, Movimento 5 Stelle e +Europa avevano proposto di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo, che definisce il fenomeno come «discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)», senza riferimenti allo Stato di Israele. Le proposte di modifica sono state respinte dal governo e dal relatore Paolo Emilio Russo, che ha dichiarato: «Nessuno in quest’Aula si è mai sognato di limitare il diritto di critica politica».

Le misure previste dal ddl antisemitismo e gli scontri in Aula: le reazioni

Il provvedimento, composto da cinque articoli, non introduce nuovi reati o sanzioni penali, ma prevede strumenti di prevenzione e monitoraggio. Tra le principali novità figura una Strategia nazionale contro l’antisemitismo della durata di tre anni, finalizzata a contrastare discriminazioni e odio nei confronti delle persone ebree, promuovere la cultura ebraica e tutelare le comunità. La legge istituisce inoltre il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, nominato dal presidente del Consiglio e affiancato da un gruppo tecnico di lavoro. È prevista anche una banca dati per raccogliere informazioni sugli episodi di antisemitismo e sui crimini d’odio, oltre a specifiche linee d’azione per contrastare pregiudizi e stereotipi.

Durante la discussione parlamentare non sono mancati momenti di forte tensione. Uno degli scontri ha coinvolto il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti e il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin, dopo un riferimento alla crescita delle nascite nella Striscia di Gaza utilizzato da Malaguti per contestare la definizione di genocidio. La replica di Marattin è stata immediata: «Dire che a Gaza c’è stato un genocidio vi rende dei bugiardi, non degli antisemiti». Dura anche la reazione del leader di Avs, Nicola Fratoianni: «L’oscenità a cui abbiamo assistito è una pagina nera della storia di questo Parlamento. E lei, collega Malaguti, si vergogni». Un secondo episodio ha riguardato Rossano Sasso, deputato di Futuro nazionale, che ha definito il filosofo e ministro fascista Giovanni Gentile «il più grande ministro della storia», descrivendo come «vigliacchi e assassini» i componenti del commando gappista che lo uccisero. Parole che hanno provocato la protesta del dem Gianni Cuperlo: «Abbiamo ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano. State zitti fascisti».

Dopo l’approvazione sono arrivate le reazioni delle diverse organizzazioni. Livia Ottolenghi, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), ha espresso soddisfazione, dichiarando che «sono più forti gli anticorpi democratici nella società civile italiana». Di segno opposto il commento di Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele – Due popoli due Stati, che ha criticato il voto contrario di gran parte del centrosinistra: «Una legge che non introduce nessun reato, nessuna sanzione. Che non limita la libertà di espressione». Critiche sono arrivate anche da Amnesty International. Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche dell’organizzazione, ha definito l’approvazione «una giornata buia per la libertà d’espressione», sostenendo che la definizione Ihra potrebbe alimentare il rischio di censura e autocensura, soprattutto nelle scuole, nelle università e sui social network, scoraggiando l’esercizio della libertà di espressione.