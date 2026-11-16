Il Ministro degli Esteri in occasione di un evento tenutosi a Treviso, nel quale è intervenuto come ospite ha parlato direttamente ai cittadini rispetto agli attacchi subiti negli ultimi giorni.

L’Italia è stata oggetto la scorsa settimana di pesanti attacchi hacker che hanno messo in ginocchio l’infrastruttura interna italiana, mostrando quali sono le crepe su cui i malvivienti che puntano a destabilizzare la nazione possono far forza. Dopo che sono stati risolti, il Ministro degli Esteri ha voluto comunicare direttamente con i cittadini.

Antonio Tajani, confermati investimenti in sicurezza cibernetica

In occasione dell’evento “Treviso d’Autore”, alla quale è stato invitato come ospite, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha ribadito quanto stia facendo il governo per la sicurezza cibernetica a seguito degli attacchi subiti la scorsa settimana.

“Stiamo investendo in sicurezza cibernetica. Continueremo ad essere sempre più attivi per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini.

Puntiamo a neutralizzare chi vuole la destabilizzazione interna al paese”. Parole quelle del Ministro che sembrano tracciare la strada per l’immediato futuro.

Un futuro che vede il nostro paese ancora fortemente a rischio, così come altri in Europa, che sono stati nelle ultime ore vittime di attacchi pesanti, basti vedere il furto di 22 milioni di dati di clienti delle poste francesi ed altri episodi in altre nazioni.

Tajani lancia il messaggio: “non arrendetevi alla paura”

Oltre a parlare dettagliatamente degli interventi che il Governo Meloni sta facendo per la sicurezza, Tajani dal palco ha puntato a voler rassicurare i cittadini rispetto al comportamento da tenere in caso si è vittime.

“Non arrendetevi alla paura dobbiamo evitare che questi criminali creino il caos“, ha dichiarato, come riporta The Social Post. Ciò nonostante ha invitato i cittadini ad avere maggior accortezza nell’utilizzo degli strumenti informatici.

Se ad esempio si vedono centinaia di indirizzi mail a cui è stato inviato un contenuto, dal titolo accattivante, è chiaro che questo non si il contenuto con cui è stato salvato il file ma al contrario è un virus che punta a carpire dati sensibili dietro richieste di denaro. Massima attenzione e se si è dubbiosi procedere tranquillamente all’eliminazione senza nemmeno aprire l’allegato.

Il problema è che spesso l’ansia e la paura sopraggiungono e sono difficili da controllare, caratteristiche su cui fanno leva i malfattori per raggiungere i loro scopi.