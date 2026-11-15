Primarie, programma condiviso e patrimoniale: il campo largo cerca una sintesi tra Pd, M5S e Avs.

Durante l’evento L’Italia di Domani, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha spiegato che chi vincerà le primarie guiderà un’alleanza vincolata da un programma, non soltanto il proprio partito. Ha aggiunto che esistono 21 punti di politica economica già condivisi con gli alleati.

Primarie e programma comune nel campo largo

Schlein ha citato una canzone di Daniele Silvestri per descrivere il rapporto tra le forze del centrosinistra: «Le cose che abbiamo in comune sono 4850…». Sulla figura di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha promesso coerenza e unità, senza porre veti al dialogo. Ha ricordato gli errori del 2022 e ha detto che il lavoro attuale punta a evitarli.

La patrimoniale divide gli alleati

Sulla patrimoniale, Schlein si è detta favorevole a una tassa sui super ricchi, richiamando la Costituzione. Ha poi sostenuto che le tasse si pagano dove si producono i profitti. Ha attaccato la premier Giorgia Meloni ricordandole la promessa di non alzare le tasse al ceto medio e parlando di multimilionari come destinatari della misura.

Il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervenuto all’evento dei Verdi, ha precisato che dire no alla patrimoniale non significa rinunciare a tassare i super ricchi. Preferisce colpire le grandi ricchezze finanziarie e discutere la proposta nei tavoli di confronto. Il leader di Avs Angelo Bonelli ha accolto con favore l’apertura, ritenendola però insufficiente, e ha indicato 5,4 milioni di euro come soglia per i grandi patrimoni. Anche Nicola Fratoianni ha chiesto a Conte di sostenere il prelievo sulle grandi ricchezze.

Conte e l’invito ad Atreju

Nel corso di un’intervista al quotidiano Domani, Conte ha confermato la sua presenza ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Ha spiegato che partecipa da diversi anni e che è importante parlare anche al pubblico avversario.