Nel pomeriggio di oggi, Praga ha visto radunarsi nella piazza di Letna una folla compresa tra le 350.000 e le 450mila persone, secondo le stime degli organizzatori. Anche la polizia ha confermato queste cifre. La manifestazione, dedicata al sostegno dei media pubblici, è la più partecipata nella Repubblica Ceca dalla cosiddetta rivoluzione di velluto del 1989, quando cadde il regime comunista.

Dal palco la richiesta di abrogare la legge sui canoni

Durante gli interventi dal palco è stata ribadita più volte la richiesta di abrogare la legge che elimina i canoni di concessione per radio e televisione pubbliche ceche. Il tema del finanziamento è stato il filo conduttore dell’intera giornata, con una partecipazione che ha superato ogni previsione degli organizzatori.

Le quattro richieste di Mikulas Minar al governo

Mikulas Minar, presidente dell’associazione Un milione di momenti per la democrazia e tra i principali promotori della protesta, ha presentato al governo quattro richieste. Tra queste figurano il ritiro della legge sul finanziamento dei media, l’avvio di un dialogo con i cittadini e le dimissioni di Tomio Okamura, esponente di Libertà e democrazia diretta, dalla presidenza della Camera dei deputati.

La posizione del premier Andrej Babis

Il premier Andrej Babis ha riconosciuto il diritto dei cittadini a manifestare, pur non condividendo l’iniziativa e giudicando non giuste le motivazioni alla base della protesta. Alla agenzia ceca Ctk ha tuttavia comunicato che il governo abolirà i canoni.