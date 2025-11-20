Un grave scontro tra treni ha scosso la Repubblica Ceca questa mattina, provocando decine di feriti e costringendo le autorità a sospendere il traffico ferroviario lungo una delle principali tratte della regione meridionale. L’incidente, avvenuto nei pressi di České Budějovice, ha coinvolto un treno espresso e un convoglio passeggeri, evidenziando le criticità nella gestione della sicurezza lungo la rete ferroviaria nazionale.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, mentre le indagini sono già in corso per determinare le cause della collisione.

Scontro tra treni nei pressi di České Budějovice in Repubblica Ceca

Le Ferrovie ceche hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’impatto. Quattro ispettori stanno valutando se la collisione sia stata provocata da un errore umano, un guasto tecnico o problemi sistemici. Secondo alcune ricostruzioni dei media locali, uno dei macchinisti potrebbe aver ignorato un segnale di stop, mentre i convogli si sarebbero avvistati a diverse centinaia di metri di distanza senza riuscire a fermarsi in tempo.

La linea ferroviaria rimarrà chiusa fino al termine delle operazioni di bonifica e degli accertamenti. L’episodio si inserisce in una serie di incidenti recenti in Europa centrale, tra cui scontri tra treni in Slovacchia e interventi di sabotaggio sulle linee ferroviarie in Polonia.

Scontro tra treni in Repubblica Ceca: almeno 42 feriti, alcuni in condizioni gravi

Questa mattina due treni si sono scontrati nei pressi di České Budějovice, nel sud della Repubblica Ceca, provocando numerosi feriti, di cui molti in condizioni critiche. La collisione ha coinvolto un treno espresso e un convoglio passeggeri tra le stazioni di Zliví e Dívčice intorno alle 6:20, costringendo le autorità a interrompere immediatamente il traffico ferroviario lungo la linea e a organizzare corse sostitutive con autobus.

I soccorsi hanno mobilitato sette squadre specializzate e un elicottero, evacuando tutti i passeggeri in sicurezza. Le prime stime indicavano due feriti gravi e 42 con traumi lievi, ma i dati successivi parlano di un totale di 57 persone coinvolte, secondo AP News.